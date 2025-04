Adani si fida di questa Juve | La sconfitta di Parma ha complicato molte cose per la Champions ma i bianconeri hanno queste due caratteristiche per…

Adani “invita” la Juve a non mollare per questa rush finale della stagione: le parole che incoraggiano i bianconeri per la lotta Champions Lele Adani crede a una Juve ancora in corsa per la Champions League. La sconfitta patita contro il Parma sicuramente ha complicato le cose, ma i bianconeri hanno due caratteristiche per poter emergere. Ecco le sue parole a La Domenica Sportiva.PAROLE – «La Juventus non è ancora quarta, perché deve ancora giocare il Bologna a Udine, nelle ultime quattro ha tre trasferte, le prime due sono chiaramente difficili e nell’ultima va a Venezia e c’è da capire se il Venezia è ancora in corsa o no per la salvezza, la sconfitta di Parma ha complicato molto le cose ma la Juventus ha secondo me le qualità e l’applicazione per poter conquistare il quarto posto». Juventusnews24.com - Adani si fida di questa Juve: «La sconfitta di Parma ha complicato molte cose per la Champions, ma i bianconeri hanno queste due caratteristiche per…» Leggi su Juventusnews24.com “invita” laa non mollare perrush finale della stagione: le parole che incoraggiano iper la lottaLelecrede a unaancora in corsa per laLeague. Lapatita contro ilsicuramente hale, ma idueper poter emergere. Ecco le sue parole a La Domenica Sportiva.PAROLE – «Lantus non è ancora quarta, perché deve ancora giocare il Bologna a Udine, nelle ultime quattro ha tre trasferte, le prime due sono chiaramente difficili e nell’ultima va a Venezia e c’è da capire se il Venezia è ancora in corsa o no per la salvezza, ladihamolto lema lantus ha secondo me le qualità e l’applicazione per poter conquistare il quarto posto».

Su altri siti se ne discute

Modena, sconfitta e proteste con lo Juve Stabia - Modena, 15 marzo 2025 – Proteste e rabbia tra i canarini per un rigore che ritengono clamorosamente negato dall’arbitro Massimi per un fallo su Santoro e non visto né da lui né dal Var quando correva il novantesimo (sarebbe stata la possibile palla del 2 a 2). Il contestato episodio è arrivato al termine di una gara che il Modena ha giocato con poca personalità, svegliandosi soltanto dopo il penalty (fallo nettissimo su Vulikic e almeno questo assegnato) trasformato da Palumbo a un quarto d'ora dalla fine, e che rimane l'unico tiro nello specchio della porta dei gialloblu in quasi cento ... 🔗sport.quotidiano.net

Delio Rossi torna su Juve Atalanta 0-4: «Ecco qual è stato il problema principale di quella sconfitta» - di Redazione JuventusNews24Delio Rossi, nell’intervista esclusiva a Juventusnews24, è tornato a parlare così della sconfitta per 4-0 con l’Atalanta Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Delio Rossi è tornato a parlare così della sconfitta per 4-0 dei bianconeri contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A. Le sue dichiarazioni. Qual è stato a suo modo di vedere il principale problema nella sconfitta di domenica contro l’Atalanta?«Secondo me semplicemente la Juventus ha incrociato una squadra che stava meglio. 🔗juventusnews24.com

Sudtirol-Cesena, c'è il grande ex Castori. Mignani: "Assorbita la sconfitta con la Juve Stabia, c'è da battagliare" - Alla vigilia di Sudtirol-Cesena ha parlato mister Michele Mignani, squadre in campo sabato 5 aprile alle ore 15 allo Stadio “Druso” di Bolzano, gara valida per la 32esima giornata di serie B. In panchina per i bolzanini c'è il grande ex Fabrizio Castori. In casa bianconera fuori causa Russo per... 🔗cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Adani incoraggia Koopmeiners e bacchetta Yildiz: le parole; Adani: Che delusione il 2° tempo della Juve a Napoli!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Adani: “Juventus? Il problema è l’aspetto tecnico tattico” - L’ex calciatore Daniele Adani ha commentato il rendimento della Juventus di Thiago Motta, in crisi dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha ... 🔗calciostyle.it

Adani commenta l'esonero di Motta: forte attacco alla dirigenza della Juve - I problemi non arrivano direttamente da una gestione tecnica, ma dalla società" Qualche giorno fa, nelle ore immediatamente successive alla sconfitta della Juve contro la Fiorentina, Adani aveva ... 🔗msn.com

Adani duro sull'esonero di Thiago Motta: "Gestione da dilettanti della Juventus" - Ospite nella Domenica Sportiva sulla Rai, l'opinionista ed ex calciatore Daniele Adani ha commentato la notizia del giorno, con la Juventus che ha esonerato Thiago Motta nel pomeriggio: "Dopo la ... 🔗m.tuttomercatoweb.com