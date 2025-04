Serve a detossinare la mente

mente quando si tratta di diete. Noi moderni siamo vittime delle teorie prima ancora che vengano messe in pratica e siamo annegati nelle teorie come in un mare denso da cui è molto difficile uscire. Perché una teoria, specialmente se ha il bollino della “scientificità”, ti prende nelle viscere quando ti convince che ti sta parlando per il tuo bene.Platone sosteneva che tutti gli uomini desiderano il bene, il problema è che non sanno cosa sia il bene. Poi diceva anche che la bellezza è la forma sotto cui il bene si manifesta nel mondo. La bellezza è la diretta espressione del sacro, della capacitò di darsi che è nella natura. Iodonna.it - Serve a detossinare la mente Leggi su Iodonna.it No more è una locuzione che deriva dal latino e può essere resa come “non-moda”. Ebbene, da molti anni, la ripeto dentro di me come un mantra, specialquando si tratta di diete. Noi moderni siamo vittime delle teorie prima ancora che vengano messe in pratica e siamo annegati nelle teorie come in un mare denso da cui è molto difficile uscire. Perché una teoria, specialse ha il bollino della “scientificità”, ti prende nelle viscere quando ti convince che ti sta parlando per il tuo bene.Platone sosteneva che tutti gli uomini desiderano il bene, il problema è che non sanno cosa sia il bene. Poi diceva anche che la bellezza è la forma sotto cui il bene si manifesta nel mondo. La bellezza è la diretta espressione del sacro, della capacitò di darsi che è nella natura.

