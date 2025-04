Rugby Monte San Vito e il Tag Rugby | la parola all’allenatrice Maria Landi

Rugby, introdotta ai giovani studenti dell’Istituto di Scuola Media “Dante Alighieri” di Monte San Vito. Ma che cos’è il Tag Rugby? Cosa lo differenzia dal classico Rugby e qual è ad oggi la sua diffusione a livello locale? Un percorso appena iniziato che potrebbe portare lontano, a cominciare dalle prossime fasi regionali del 15 maggio ad Ancona dei campionati studenteschiMonte SAN Vito, 28 aprile 2025 – Il Tag Rugby, una disciplina che forse ai più potrebbe risultare insolita o addirittura del tutto nuova, sta ottenendo importanti consensi, soprattutto tra i ragazzi delle scuole medie del comune di Monte San Vito. La recente partecipazione ai campionati studenteschi con primo e terzo posto nelle categorie Cadetti, maschili e femminili, lasciano presagire un evoluzione in ambito scolastico e non, dell’inserimento di uno sport come il Rugby, sempre di più nella cultura sportiva territoriale. Leggi su .com Una disciplina, quella del Tag, introdotta ai giovani studenti dell’Istituto di Scuola Media “Dante Alighieri” diSan. Ma che cos’è il Tag? Cosa lo differenzia dal classicoe qual è ad oggi la sua diffusione a livello locale? Un percorso appena iniziato che potrebbe portare lontano, a cominciare dalle prossime fasi regionali del 15 maggio ad Ancona dei campionati studenteschiSAN, 28 aprile 2025 – Il Tag, una disciplina che forse ai più potrebbe risultare insolita o addirittura del tutto nuova, sta ottenendo importanti consensi, soprattutto tra i ragazzi delle scuole medie del comune diSan. La recente partecipazione ai campionati studenteschi con primo e terzo posto nelle categorie Cadetti, maschili e femminili, lasciano presagire un evoluzione in ambito scolastico e non, dell’inserimento di uno sport come il, sempre di più nella cultura sportiva territoriale.

