Le città con il clima migliore in Italia in cima alla classifica c’è Bari

Bari è al primo posto tra i 107 capoluoghi di provincia con il miglior clima in Italia. L'indagine, redatta dal Sole 24 Ore in collaborazione con 3bmeteo, si fonda su quindici parametri climatici relativi al decennio 2014-2024, con l'introduzione di cinque nuovi indicatori rispetto alla precedente edizione.Bari si conferma al vertice, seguita da Barletta-Andria-Trani (considerata come un'unica realtà) e Pescara, completando un podio interamente meridionale per la prima volta dalla nascita delle rilevazioni nel 2019.Gli indicatori analizzatiL'indagine si basa sull'analisi dei dati climatici raccolti e validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo, parte del gruppo Meteosolutions Srl, che gestisce l'omonimo portale di previsioni meteorologiche.I dati, riferiti al decennio 2014-2024, sono stati successivamente elaborati dall'ufficio studi del Sole 24 Ore.

