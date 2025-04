Conclave come funziona | quali sono le fasi del voto per eleggere nuovo Papa

Conclave. Dal latino "cum clave" cioè chiuso a chiave. Inizia il percorso tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa: in questo caso sarà il 7 maggio. Gli aventi diritto al voto sono 135. Gli elettori effettivi sono i porporati con meno di 80 anni. Attualmente, dei 253 cardinali, 140 sono sotto questa soglia di età. I cardinali elettori durante il periodo di voto trovano sistemazione presso Santa Marta dove vige il divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo o mettersi in contatto con l'esterno. Obbligo di una vita comunitaria all'interno di un salone con un unico piatto a pranzo e a cena. Ogni cardinale indossa la veste rossa, il rocchetto che è la sopraveste bianca, la mozzetta, cioè la mantellina corta che copre le spalle, e la berretta, cappello di forma cubica con tre alette rigide e fiocco sulla parte superiore.

