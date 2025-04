Ho visto un re Edoardo Pesce Podestà da ridere in una storia vera

Roma, 28 apr. (askanews) - Nel 1936, mentre l'Italia si inebria della vittoria in Etiopia, un evento eccezionale sconvolge la placida routine di una piccola città della provincia italiana: un Principe africano catturato e tenuto prigioniero in una voliera nel giardino del Podestà attira gli sguardi increduli degli abitanti. E' questa la storia che Giorgia Farina racconta nella sua commedia "Ho visto un re", nei cinema dal 30 aprile. Tra realtà e fantasia il figlio del Podestà, ligio, goffo e razzista interpretato da Edoardo Pesce, crede che quell'uomo dalla pelle scura sia Sandokan e diventa il suo eroe. "Diciamo che questo personaggio è un archetipo di parecchie epoche, anche di oggi, e di questi personaggi che hanno questi istinti anche un po'.- ha detto Pesce - A me fa un po' tenerezza, è un personaggio che tenta di essere qualcosa attraverso l'omologazione, è quello un pochino più finto, può essere rappresentativo di una tendenza odierna.

