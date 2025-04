Morte di Eddine Essefi a Bologna indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso

Morte di Eddine Essefi, giovane di 19 anni, assume connotati sempre più riconducibili a un evento di natura violenta, presumibilmente scaturito da un alterco o da una rissa. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato trasportato d’urgenza . L'articolo Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso Leggi su Sbircialanotizia.it La tragica vicenda che ha condotto alladi, giovane di 19 anni, assume connotati sempre più riconducibili a un evento di natura violenta, presumibilmente scaturito da un alterco o da una. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Maggiore dinella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato trasportato d’urgenza . L'articolodisuinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Morte di Eddine Essefi a Bologna per un urto involontario: indagati 2 giovani, comunità sotto choc - La tragica morte di Eddine Bader Essefi, il ragazzo di 19 anni deceduto nella notte tra il 25 e il 26 aprile a Bologna, si tinge sempre più di ombre. Non più una caduta accidentale, né un malore legato all’abuso di alcool, come inizialmente ipotizzato: ora gli investigatori parlano apertamente di una colluttazione che sarebbe costata la vita al giovane. Dalla lite alla tragedia: cosa è successo in via Buozzi I fatti sono accaduti nella zona Barca, all’incrocio tra via Buozzi e via Colombi. 🔗notizieaudaci.it

Bologna, Eddine Essefi morto a 19 anni: “Picchiato e investito con un motorino” - Bologna – Si fa sempre più nitido lo scenario di una morte violenta attorno al decesso di Eddine Essefi, il 19enne morto nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale Maggiore, dopo un soccorso d’urgenza nel quartiere Barca. In un primo momento si era ipotizzato un abuso di alcol, ma le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno rapidamente escluso questa pista. Gli investigatori ora puntano sull’ipotesi di una colluttazione degenerata per futili motivi. 🔗cdn.ilfaroonline.it

