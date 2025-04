Riarmo Ue la Germania ne approfitta subito Segui la diretta con Peter Gomez

La Germania spinge per il riarmo: chiesto all’Ue di svincolare le spese per la Difesa dal Patto di stabilità - La Germania ha chiesto alla Commissione Ue l’esenzione dai limiti di spesa del Patto di stabilità con l’attivazione della clausola di salvaguardia per avere deroghe relative agli investimenti nella difesa. “Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028”, è “un’importante misura complementare per consentire una maggiore spesa nazionale per la difesa, mantenendo al contempo la sostenibilità fiscale”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze tedesco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Draghi insiste con la "guerra alla Russia": "Europa segua Germania che è avanti nel riarmo", e si candida a nuovo Commissario Ue per la Difesa - "Se non viene gestito correttamente, quello che succederà è che la Germania si riarmerà ma gli altri no", ha detto Draghi, puntando il dito contro la Russia: "È il nemico" L'ex premier Mario Draghi insiste con la "guerra alla Russia" e asserisce che l'Europa deve seguire la Germania sul riarm 🔗ilgiornaleditalia.it

Manifestazione M5s Roma, giusta l'opposizione al riarmo ma non basta, occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare - Una manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei m 🔗ilgiornaleditalia.it

La Germania spinge per il riarmo: chiesta subito la deroga all’Ue per svincolare la spesa dal Patto di stabilità - Berlino ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per il periodo 2025-2028. Lo scopo è favorire la spesa nella Difesa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Difesa Ue, la Germania chiede di sospendere il Patto di Stabilità: cosa cambia con la mossa di Berlino - La Germania è la prima in Europa ad attivare la clausola di salvaguardia nazionale. Ma è anche l’unico Paese ad averlo fatto entro aprile, come chiesto dalla Commissione. Bruxelles spera in un effetto ... 🔗msn.com

Perché è stato bocciato il riarmo dell’UE da 150 miliardi? - Bocciato il riarmo UE da 150 miliardi: pesano timori su debito comune, sovranità e divisioni politiche interne. 🔗msn.com