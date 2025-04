Via Cambini firmato il protocollo per limitare la movida | Un punto di partenza Il testo integrale

protocollo per limitare la movida in via Cambini firmato oggi. Livornotoday.it - Via Cambini, firmato il protocollo per limitare la movida: "Un punto di partenza". Il testo integrale Leggi su Livornotoday.it ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Dall'evitare le politiche di vendita a basso prezzo che incentivano l’uso smisurato di alcolici, agli orari di chiusura fino alla rimozione dei rifiuti. Questi alcuni degli articoli delperlain viaoggi.

