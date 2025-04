Artigiani e commercianti sconto sui contributi del 50% per cento

contributiva (pari a una riduzione del 50 per cento dei versamenti previsti) per chi si iscriva nel corso del 2025 alla Gestione previdenziale per commercianti e Artigiani. Un incentivo – vale la pena dirlo subito – che è in alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e che spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni. E la riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.Chi sono i beneficiariLa platea dei beneficiari comprende:titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario; soci di società, sia di persone sia di capitali (S. Quotidiano.net - Artigiani e commercianti, sconto sui contributi del 50% per cento Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – L’Inps ha definito le istruzioni per l’uso dell’agevolazioneva (pari a una riduzione del 50 perdei versamenti previsti) per chi si iscriva nel corso del 2025 alla Gestione previdenziale per. Un incentivo – vale la pena dirlo subito – che è in alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e che spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni. E la riduzioneva ha a oggetto sia idovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia idovuti sui redditi eccedenti tale limite.Chi sono i beneficiariLa platea dei beneficiari comprende:titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario; soci di società, sia di persone sia di capitali (S.

