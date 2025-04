Concerto del Primo Maggio a Roma presentato il cast in conferenza stampa | ci sono anche Giorgia Achille Lauro ed Elodie

Concerto del Primo Maggio -ormai noto come "il Concertone", sia per la sua durata. Che per la valenza sociale- è uno degli eventi di Roma più attesi dell'anno. Promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, anche nel 2025 la maratona musicale indetta in occasione della Festa dei Lavoratori promette di essere molto più di un semplice live. Dopo la trasferta al Circo Massimo del 2024, quest'anno si torna alla storica sede, Piazza San Giovanni in Laterano.Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina nella storica sede Rai in via Asiago, sono stati svelati i dettagli della nuova edizione, che vedrà nuovamente alla conduzione Noemi, Ermal Meta e BigMama, con la partecipazione del professor Vincenzo Schettini, ormai amatissimo sui social.

