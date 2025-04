Federica Abbate chi è la cantante sul palco del Primo Maggio 2025

Federica Abbate, ribattezzata “la penna di platino” del pop nostrano. Ha scritto alcuni dei brani più famosi degli ultimi anni, come L’amore eternit di Fedez e Noemi e In radio di Marracash (brano al quale ha partecipato anche in veste di cantante), senza dimenticare Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, e salirà sul palco del Concerto del Primo Maggio per la prima volta.Federica Abbate, gli esordiMilanese, classe 1991, Federica Abbate ha cominciato a respirare aria di musica fin da piccolissima: è nipote del paroliere Gaspare Gabriele Abbate (che spesso usava lo pseudonimo Gabba), autore di successi come Mambo Italiano ed È l’uomo per me. Ha iniziato a suonare il pianoforte a partire dall’età di cinque anni, iniziando a comporre a otto anni: in famiglia si accorgono che sin da bambina è dotata dell’“orecchio assoluto”, perché è in grado di riprodurre al pianoforte qualsiasi suono o melodia che ascolti. Dilei.it - Federica Abbate, chi è la cantante sul palco del Primo Maggio 2025 Leggi su Dilei.it È una delle penne più importanti del panorama contemporaneo musicale italiano: stiamo parlando di, ribattezzata “la penna di platino” del pop nostrano. Ha scritto alcuni dei brani più famosi degli ultimi anni, come L’amore eternit di Fedez e Noemi e In radio di Marracash (brano al quale ha partecipato anche in veste di), senza dimenticare Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, e salirà suldel Concerto delper la prima volta., gli esordiMilanese, classe 1991,ha cominciato a respirare aria di musica fin da piccolissima: è nipote del paroliere Gaspare Gabriele(che spesso usava lo pseudonimo Gabba), autore di successi come Mambo Italiano ed È l’uomo per me. Ha iniziato a suonare il pianoforte a partire dall’età di cinque anni, iniziando a comporre a otto anni: in famiglia si accorgono che sin da bambina è dotata dell’“orecchio assoluto”, perché è in grado di riprodurre al pianoforte qualsiasi suono o melodia che ascolti.

Ne parlano su altre fonti

Myles Smith al Fabrique di Milano, persona del pubblico si sente male: il gesto del cantante fa scattare l’applauso. Poi sul palco una proposta di matrimonio - Myles Smith, cantautore britannico, noto per aver raggiunto il successo mondiale con la hit “Stargazing”, pubblicata nel 2024, brano contenuto nell’EP “A Minute…”, che gli ha garantito il BRIT Award alla star in ascesa, ieri sera, sabato 22 marzo 2025, si è esibito al Fabrique di Milano, in un concerto che ha visto il sold out in termini di pubblico. Myles Smith concerto al Fabrique di Milano Il cantautore britannico si è esibito sul palco del Fabrique con il suo tradizionale repertorio musicale. 🔗superguidatv.it

Sanremo 2025, Elodie sul palco della finale contrariata e senza ballerine: cosa è successo alla cantante? - Un imprevisto dietro le quinte avrebbe messo in difficoltà Elodie durante la finale di Sanremo 2025. Ecco cosa è successo. Il Festival di Sanremo 2025 è giunto al termine, e come ogni anno non sono mancati i pettegolezzi e le curiosità che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Dalla censura alla collana di Tony Effe, fino agli occhi rossi di Massimo Ranieri, gli incidenti non sono stati pochi. 🔗movieplayer.it

Sanremo 2025, la ballata composta di Achille Lauro: il cantante in frac sul palco – Il video - Achille Lauro è in gara alla Festival di Sanremo con il brano Incoscienti giovani. Il cantautore è tornato sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, del 2020 con Me ne frego, del 2022 con Domenica, e la sua presenza come super ospite nel 2021 con i suoi Quadri. Mentre quest’anno – con Incoscienti giovani, brano tra i favoriti di questa edizione – ritorna su un tema che gli sta particolarmente a cuore: le «storie vere di giovani come noi». 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Federica Abbate, chi è la cantante sul palco del Primo Maggio 2025; Sanremo 2025, l'esibizione di Fedez: testo e significato della canzone Battito. VIDEO; Sarah Toscano: «Da Amici all'Ariston per crescere»; Fuorilegge di Rose Villain, il testo e il significato della canzone in gara a Sanremo 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Federica Abbate: La voce del pop italiano al concerto del primo maggio 2025 - Federica Abbate, cantautrice milanese e autrice di successo, si esibirà per la prima volta al Concerto del Primo Maggio a Roma nel 2025, consolidando la sua posizione nella musica pop italiana. 🔗ecodelcinema.com

Federica Abbate: «Scrivo hit per altri, ma ora canto anch'io» - L'autrice e cantautrice presenta «Tilt», il suo nuovo brano. All'ultimo Sanremo era co-autrice di sei brani ... 🔗msn.com

Da venerdì in radio il nuovo singolo di Federica Abbate - Esce venerdì 18 aprile “TILT” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di FEDERICA ABBATE, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana. Con questo brano, Federica apre un nuovo capi ... 🔗radiowebitalia.it