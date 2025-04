Apple in India la produzione degli iPhone?

Wired.it - Apple, in India la produzione degli iPhone? Leggi su Wired.it Almeno quelli destinati al mercato statunitense: è una conseguenza alla guerra commerciale di Trump contro Pechino, ma non eliminerà comunque la dipendenza del colosso dal paese

Apple, la crisi: persi 700 miliardi di dollari per i dazi Usa alla Cina. Superata da Microsoft, ora pensa agli iPhone dall'India - Apple non è più l'azienda più preziosa al mondo. La colpa, neanche a dirlo, è dell'impatto dei dazi visto che è in Cina (alla quale Trump ha imposto dazi... 🔗ilmessaggero.it

Apple abbandona la Cina per i dazi: gli iPhone venduti negli Stati Uniti saranno prodotti in India - Apple prevede di spostare l’assemblaggio di tutti gli iPhone destinati al mercato statunitense in India: lo rivela il Financial Times, venuto a conoscenza della decisione per aggirare i dazi imposti dal presidente Donald Trump alla Cina.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dazi, Apple lascia la Cina: iPhone venduti negli Usa saranno prodotti in India - (Adnkronos) – Apple prevede di spostare l'assemblaggio di tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti in India, già a partire dal prossimo anno, poiché la guerra commerciale del presidente Donald Trump costringe il gigante della tecnologia ad allontanarsi dalla Cina. Lo scrive il Financial times, citando fonti vicine al dossier. La strategia della società punta […] L'articolo Dazi, Apple lascia la Cina: iPhone venduti negli Usa saranno prodotti in India proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Apple potrebbe produrre gli iPhone per gli USA in India - Apple potrebbe trasferire la produzione di iPhone in India per bypassare i dazi USA, puntando a una nuova strategia produttiva globale. 🔗finanza.com

Dazi e Apple, gli iPhone per gli States verranno prodotti tutti in India - (Adnkronos) - Apple sta intensificando la sua strategia di delocalizzazione produttiva, accelerando il trasferimento della produzione di iPhone destinati al mercato statunitense dalla Cina verso l’Ind ... 🔗msn.com

Apple dice addio alla Cina: gli iPhone USA saranno “made in India” entro il 2026. - Apple prepara il trasferimento della produzione degli iPhone destinati agli Stati Uniti dall'India entro il 2026. 🔗key4biz.it