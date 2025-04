Chi vince lo scudetto adesso che il Napoli ha scavalcato l’Inter?

vincerà lo scudetto? Questione più che mai aperta quest'anno, mentre nelle ultime due stagioni non c'è stata una vera lotta: nel 202223 il Napoli e l'anno scorso l'Inter di questi tempi avevano già preso il largo e la questione era piuttosto con quante giornate di anticipo avrebbero vinto. Stavolta, invece, è diverso, per un campionato che sembra destinato a decidersi in volata.Tra Inter e Napoli è una vera lotta a dueIl testa a testa tra Napoli e Inter sta vivendo una fase caldissima. Fino a dieci giorni fa erano i nerazzurri la squadra da battere, ma nelle ultime due giornate è successo l'impensabile, con due sconfitte dell'Inter (contro Bologna e Roma) e altrettante vittorie del Napoli (contro Monza e Torino), che hanno permesso alla squadra di Conte prima di raggiungere e poi di superare quella di Inzaghi, che adesso si ritrova seconda a tre punti dalla capolista. Gqitalia.it - Chi vince lo scudetto adesso che il Napoli ha scavalcato l’Inter? Leggi su Gqitalia.it A quattro giornate dalla fine del campionato la domanda, quella domanda, inizia a farsi largo tra i tifosi: chirà lo? Questione più che mai aperta quest'anno, mentre nelle ultime due stagioni non c'è stata una vera lotta: nel 202223 ile l'anno scorso l'Inter di questi tempi avevano già preso il largo e la questione era piuttosto con quante giornate di anticipo avrebbero vinto. Stavolta, invece, è diverso, per un campionato che sembra destinato a decidersi in volata.Tra Inter eè una vera lotta a dueIl testa a testa trae Inter sta vivendo una fase caldissima. Fino a dieci giorni fa erano i nerazzurri la squadra da battere, ma nelle ultime due giornate è successo l'impensabile, con due sconfitte dell'Inter (contro Bologna e Roma) e altrettante vittorie del(contro Monza e Torino), che hanno permesso alla squadra di Conte prima di raggiungere e poi di superare quella di Inzaghi, chesi ritrova seconda a tre punti dalla capolista.

Approfondimenti da altre fonti

Lotta Scudetto, Cannavaro: «Duello Inter Napoli? Una bella lotta, ma non sempre chi è più forte vince…» - di RedazioneLotta Scudetto, Cannavaro: «Duello Inter Napoli? Una bella lotta, ma non sempre chi è più forte vince…» Le parole dell’ex difensore dei campani L’ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, ai microfoni di Sportmediaset, ha espresso la sua opinione sulla lotta per lo scudetto che vede protagoniste Napoli e Inter. LE PAROLE- «Siamo sulla strada giusta, non è facile perché è una bella lotta. 🔗internews24.com

Ausilio: “Scudetto al Napoli? Firmo solo se l’Inter vince la Champions” - Ausilio: “Scudetto al Napoli? Firmo solo se l’Inter vince la Champions”"> Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Alberto Brandi per SportMediaset, toccando diversi temi caldi della stagione nerazzurra: dagli obiettivi stagionali al mercato, fino al futuro di Inzaghi e ai giovani in rampa di lancio. TRA CAMPIONATO, COPPA ITALIA E CHAMPIONS: “NESSUNA PRIORITÀ, SI GIOCA PER VINCERE” L’Inter si prepara a settimane decisive con gli impegni contro Lazio (Coppa Italia), Napoli (campionato) e Feyenoord (Champions): “Parlare di priorità ora non ha ... 🔗napolipiu.com

Scudetto Napoli, Marco Ciriello: «Conte adesso può crederci di più perché anche le seconde linee stanno funzionando. E oggi può finalmente cambiare musica…» - L’analisi di Marco Ciriello, noto giornalista, sulla lotta scudetto in Serie A e sulle possibilità del Napoli di Antonio Conte. I dettagli Con un editoriale su La Gazzetta dello Sport, Marco Ciriello spiega perché il Napoli di Conte può realmente vincere lo scudetto. Ecco un estratto: «Il gospel che Antonio Conte canta da agosto in […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli e Inter, chi vince lo scudetto se finiscono a pari punti? Cosa dice il regolamento; Quote scudetto Inter e Napoli dopo la 33ª giornata Serie A; Quote vincente Serie A 24/25 e pronostici scommesse: Inter sempre favorita, Napoli ancora antagonista principale; Galeone: Scudetto? Adesso è tutto nelle mani del Napoli, l'Inter perderà punti in queste due gare!. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Torino: nervi saldi, ora si vince con la testa - Fantastico Napoli. A Conte sono bastati sette giorni per agganciare e sorpassare la frastornata Inter, che ha perso tre partite di fila tra campionato e ... 🔗msn.com

Napoli, Conte è lo specialista: porta allo scudetto le squadre in difficoltà. A caccia del quarto tricolore della storia azzurra - Lo specialista. Dategli una squadra in difficoltà e la porta al titolo. Lui è Antonio Conte. Nel mirino ha lo scudetto, il quarto della storia del Napoli, il quinto personale ... 🔗msn.com

Napoli-Torino, l'operazione perfetta in sette giorni - È stata la settimana della perfezione. Il Napoli ha raggiunto e superato l'Inter. La lunga rincorsa porta il nome di Scott McTominay che con i suoi tre gol ha dato due vittorie al ... 🔗ilmattino.it