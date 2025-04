Blackout in Spagna Portogallo e sud della Francia | trasporti e comunicazioni in tilt

Blackout ha colpito oggi, poco dopo le 12:30, l’intera Spagna, causando gravi disagi non solo su tutto il territorio nazionale, ma estendendo i suoi effetti anche al vicino Portogallo. L’improvvisa interruzione dell’energia elettrica ha paralizzato le principali infrastrutture del paese: a Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia le linee della metropolitana si sono fermate, . Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: trasporti e comunicazioni in tilt L'Identità. Lidentita.it - Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: trasporti e comunicazioni in tilt Leggi su Lidentita.it Un massiccioha colpito oggi, poco dopo le 12:30, l’intera, causando gravi disagi non solo su tutto il territorio nazionale, ma estendendo i suoi effetti anche al vicino. L’improvvisa interruzione dell’energia elettrica ha paralizzato le principali infrastrutture del paese: a Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia le lineemetropolitana si sono fermate, .ine sudinL'Identità.

