Tartaruga avvolta in un sacchetto di plastica e gettata in un bidone della spazzatura | salva per miracolo

sacchetto di plastica e gettata in un bidone dell’immondizia, Tartaruga salva per miracolo. Storia a lieto fine per un grave gesto di inciviltà che ha avuto per vittima una malcapitata Tartaruga di almeno 15 anni.L’animale, piuttosto grande, è stato gettato da ignoti in un cassonetto dell’immondizia vicino alla ex gelateria di San Martino in Strada. Probabilmente un modo per liberarsene senza dare nell’occhio.Fortunatamente, però, una donna, che ha raggiunto e aperto il bidone per gettarci un rifiuto, ha scoperto la presenza della povera bestiola e l’ha salvata da morte certa. L’aria all’interno, infatti, era ridotta e l’esemplare era stato anche avvolto in un sacchetto di plastica per renderne più rapido il soffocamento. Ilgiorno.it - Tartaruga avvolta in un sacchetto di plastica e gettata in un bidone della spazzatura: salva per miracolo Leggi su Ilgiorno.it San Martino in strada (Lodi), 28 aprile 2025 - Chiusa viva in undiin undell’immondizia,per. Storia a lieto fine per un grave gesto di inciviltà che ha avuto per vittima una malcapitatadi almeno 15 anni.L’animale, piuttosto grande, è stato gettato da ignoti in un cassonetto dell’immondizia vicino alla ex gelateria di San Martino in Strada. Probabilmente un modo per liberarsene senza dare nell’occhio.Fortunatamente, però, una donna, che ha raggiunto e aperto ilper gettarci un rifiuto, ha scoperto la presenzapovera bestiola e l’hata da morte certa. L’aria all’interno, infatti, era ridotta e l’esemplare era stato anche avvolto in undiper renderne più rapido il soffocamento.

