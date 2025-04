Ecco perché Conceicao vuole andarsene? Venezia-Milan 0-2 Pulisic Papu

Pulisic come il Papu, ma anche i motivi per cui Conceicao non è convinto di restare e un retroscena su Fonseca. Tutto nell'analisi video Pianetamilan.it - Ecco perché Conceicao vuole andarsene? Venezia-Milan 0-2, Pulisic Papu Leggi su Pianetamilan.it come il, ma anche i motivi per cuinon è convinto di restare e un retroscena su Fonseca. Tutto nell'analisi video

Cosa riportano altre fonti

Esonero Conceicao, il Milan non vuole più saperne: sarà capolinea a fine stagione! Ecco il clamoroso retroscena - Esonero Conceicao, il Milan è pronto a cacciare via l’allenatore dalla panchina rossonera nonostante le smentite. L’indiscrezione Secondo quanto riportato da Tuttosport, Sergio Conceicao, allenatore del Milan, è sempre più vicino all’esonero considerando la volontà della società di cambiare aria puntando su altri obiettivi: seppur l’allenatore abbia soltanto una parte di responsabilità. Il tecnico smentisce il proprio entourage […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole riportare in Italia un suo pupillo. Ecco chi - In vista del calciomercato, il Milan se scegliere Massimiliano Allegri in panchina potrebbe far tornare in Italia un pupillo del mister Il Milan sta cominciando a pensare già alla prossima stagione, dove ci sarà un nuovo corso con un direttore sportivo, con un nuovo allenatore e con diversi giocatori nuovi. A guidare i rossoneri potrebbe esserci Massimiliano Allegri, al momento è lui il candidato numero uno a sedersi sulla panchina rossonera. 🔗dailymilan.it

Ordine: “Il futuro di Conceicao? La società vuole un cambiamento e…” - Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni soffermandosi sulla situazione in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, Conceiçao pronto in caso di esonero: c'è già un accordo; Ecco perchè Morata vuole andare via; Lazio, Lotito: Tudor ne voleva vendere 8. Ecco chi non rientrava nei piani del croato; TJ - Conceicao è in bilico. Troppo discontinuo, riscatto a rischio. 🔗Ne parlano su altre fonti

TS - Walker ci prova per il derby di Coppa: ecco come Conceiçao vuole sopperire alla sua assenza - TS - Walker ci prova per il derby di Coppa: ecco come Conceiçao vuole sopperire alla sua assenza 8 min Kyle Walker proverà ad esserci per il derby di ritorno di Coppa Italia . 🔗msn.com

Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan: ecco il “sogno proibito” chiesto a Ibra per la prossima stagione - Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan. Il mister avrebbe un vero e proprio sogno proibito per la prossima stagione. Nel cuore della stagione calcistica, con le squadre impegnate a dare ... 🔗msn.com

Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan: ecco il “sogno proibito” chiesto a Ibra per la prossima stagione - Leggi l’articolo completo Ha stregato Conceicao che ora lo vuole al Milan: ecco il “sogno proibito” chiesto a Ibra per la prossima stagione, su Notizie Milan. 🔗calcioblog.it