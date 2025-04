Cade dal settimo piano di un molino abbandonato | muore sul colpo 19enne originaria di Viterbo

molino Agostinelli. Invece, per Carlotta C., 19 anni, si è trasformato in tragedia. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, la giovane, originaria di Viterbo, è precipitata dal settimo piano della. Viterbotoday.it - Cade dal settimo piano di un molino abbandonato: muore sul colpo 19enne originaria di Viterbo Leggi su Viterbotoday.it Doveva essere un pomeriggio tra amiche, alla scoperta dei murales nascosti tra le rovine dell'exAgostinelli. Invece, per Carlotta C., 19 anni, si è trasformato in tragedia. Secondo quanto ricostruito da RomaToday, la giovane,di, è precipitata daldella.

Cosa riportano altre fonti

Carlotta precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: si era intrufolata con tre amiche all'ex Molino Agostinelli per fotografare i murales - Carlotta C. è morta a Roma dopo un volo dal settimo piano. La giovane, 19 anni, si era intrufolata con alcune amiche all'ex Molino Agostinelli, un palazzo abbandonato dal 2005 in via del... 🔗leggo.it

Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato - Tragedia a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni. Lì, nel fatiscente edificio lasciato... 🔗today.it

Cosenza, figlio del senatore Occhiuto precipita dal settimo piano: è gravissimo - (Adnkronos) – Il figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, Francesco, è precipitato dal settimo piano della sua abitazione, in viale Giacomo Mancini, in pieno centro. È accaduto dopo le 20 di questa sera. Il giovane, apparso da subito in gravissime condizioni, è stato portato in codice rosso all'ospedale […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cade dal settimo piano di un molino abbandonato: muore sul colpo 19enne originaria di Viterbo; Vuole fotografare i murales di un palazzo abbandonato, 19enne precipita dal settimo piano e muore; Carlotta precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: si era intrufolata con tre amiche all'ex Molino Agosti; Carlotta precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: voleva scattare delle foto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Studentessa muore nell’ex Molino: sul web corsa a cancellare i video che spiegano come entrare nel palazzo - Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano dell'ex Molino Agostinelli, ex fabbrica abbandonata meta da anni di artisti e ... 🔗fanpage.it

Studentessa morta a Roma, caduta dal 7° piano dell'ex Molino abbandonato forse per un selfie: era con 3 amiche - Una studentessa di 19 anni è caduta dal settimo piano di un ex Molino abbandonato a Roma ed è deceduta: si trovava lì con tre sue amiche. 🔗virgilio.it

Carlotta precipita dal settimo piano e muore a 19 anni: voleva scattare delle foto - Dramma a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una ... 🔗msn.com