' Ngheeaha! in scena all' Abeliano

Abeliano di Bari il 5 e 9 maggio alle ore 18 in scena lo spettacolo 'Ngheeaha!Scritto e diretto da Enzo Vacca, in scena con marionette, giochi antichi e. gli spettatori volontariProduzione: Gruppo AbelianoPensare ai giochi di strada di una volta. Baritoday.it - 'Ngheeaha! in scena all'Abeliano Leggi su Baritoday.it A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ. Al Teatrodi Bari il 5 e 9 maggio alle ore 18 inlo spettacolo '!Scritto e diretto da Enzo Vacca, incon marionette, giochi antichi e. gli spettatori volontariProduzione: GruppoPensare ai giochi di strada di una volta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bari, al Teatro Abeliano in scena “L’altra metà del cielo” sostenuto da ResExtensa - Andrà in scena a Bari martedì 11 marzo 2025 alle ore 20.30, al “Teatro Abeliano” (via M. Kolbe 3) lo spettacolo “L’altra metà del cielo”, realizzato dalla neonata compagnia “Oltre... il Sipario”, composta da attori e attrici con disabilità di Orta Nova, e sostenuto da ResExtensa. Lo spettacolo... 🔗baritoday.it

'Il figlio del magistrato' in scena al Teatro Abeliano per la Giornata della Legalità - Venerdì 21 marzo - h. 21:00 in occasione della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa dall'Associazione Libera va in scena lo spettacolo ?? ?????? ??? ?????????? Il Teatro Abeliano di Bari ospita una delle tappe del tour nazionale di uno... 🔗baritoday.it

'Il contrabbasso' in scena all'Abeliano - Non è facile portare sul palcoscenico un testo di grande complessità letteraria, specie se si tratta di autori di per sé originalissimi e raffinati come Patrick Suskind. Ecco proprio un bellissimo allestimento di questa piéce, a cura di Loris Leoci come interprete e regista per la rassegna... 🔗baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Ngheeaha! in scena all'Abeliano. 🔗Se ne parla anche su altri siti