Carrara operaio muore in cava di marmo

operaio di 59 anni e morto in un incidente sul lavoro in una cava di marmo a Carrara. L'infortunio si è verificato in località Misceglia. La vittima era alla guida di un dumper, un mezzo pesante utilizzato nelle cave, che è precitato per molti metri. L'uomo è rimasto schiacciato ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze di polizia e i sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'operaio.

Schiacciato da una gru in una cava di marmo, muore operaio a Carrara - L'uomo è rimasto schiacciato sotto una gru mentre lavorava all'interno della ditta "Bedini Marmi", in viale Galileo Galilei, a Carrara. Inutili i soccorsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Carrara, operaio muore lavorando nella cava - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nelle cave delle Apuane, nella provincia di Massa-Carrara, in località Miseglia, zona Fantiscritti. Un operaio di 59 anni ha perso la vita dopo che il dumper da lui guidato è precipitato per diversi metri. La chiamata di emergenza è stata registrata alle 8:10 presso la cava numero 150, denominata Fossa Ficola. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo utilizzato per i lavori in cava ed è deceduto sul colpo. 🔗lapresse.it

Incidenti sul lavoro, un operaio muore in una cava di marmo a Carrara - AGI - Incidente mortale in una cava per l'estrazione del marmo, questa mattina, a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia un uomo di 59 anni è morto mentre era alla guida di un dumper (un mezzo pesante utilizzato nelle cave) che è finito giù precipitando per molti metri. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto sul colpo. Inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri. 🔗agi.it

