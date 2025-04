Come indossare il trench in pelle questa primavera secondo Anne Hathaway

Anne Hathaway ha catalizzato l’attenzione con un look vivace con protagonista un capospalla luminoso in pelle.Avvistata per le strade di New York, l’attrice ha indossato un trench azzurro di Giorgio Armani e un mini abito floreale impreziosito da paillette di Michael Kors. La mise è stata completata da accessori argentati: sandali open toe con plateau di Jimmy Choo e clutch firmata Bvlgari. Anne Hathaway è l’ispirazione perfetta per chi desidera puntare sul celeste questa primavera. GUARDA LE FOTOtrench: i look e i modelli più chic della stagione Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Come indossare il trench in pelle questa primavera, secondo Anne Hathaway Amica. Amica.it - Come indossare il trench in pelle questa primavera, secondo Anne Hathaway Leggi su Amica.it Per presenziare al 30esimo compleanno di Gigi Hadid,ha catalizzato l’attenzione con un look vivace con protagonista un capospalla luminoso in.Avvistata per le strade di New York, l’attrice ha indossato unazzurro di Giorgio Armani e un mini abito floreale impreziosito da paillette di Michael Kors. La mise è stata completata da accessori argentati: sandali open toe con plateau di Jimmy Choo e clutch firmata Bvlgari.è l’ispirazione perfetta per chi desidera puntare sul celeste. GUARDA LE FOTO: i look e i modelli più chic della stagione Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAilinAmica.

Approfondimenti da altre fonti

Il fondotinta da usare in primavera è leggero e regala l’effetto “seconda pelle”. I nostri preferiti - Nel mondo della bellezza contemporanea, la parola d’ordine è naturalezza. Oggi più che mai, le tendenze make-up celebrano la pelle reale, luminosa, imperfetta ma viva, abbandonando l’effetto maschera in favore di una nuova idea di bellezza: autentica, fresca, minimal. In questo scenario si inserisce perfettamente il fondotinta leggero, uno dei protagonisti indiscussi delle beauty routine moderne. Da semplice prodotto per uniformare l’incarnato, il fondotinta si è trasformato in un alleato multitasking, capace non solo di esaltare la pelle ma anche di prendersene cura. 🔗dilei.it

Orecchini di perle: quali indossare per la primavera estate - Gli orecchini di perle, in argento od oro bianco, sono il modello più in voga. Leggi tutto Orecchini di perle: quali indossare per la primavera estate su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

La crema viso coreana, ideale per la primavera e a base di bava di lumaca, è quello che serve per una pelle idratata e dall'effetto bouncy (da comprare ora grazie agli sconti di Amazon) - La Advanced Snail 92 di COSRX è la crema multi-soluzione ideale per le pelli secche e irritate e indispensabile per chi sogna l'iconica glass skin 🔗vanityfair.it

Cosa riportano altre fonti

Come indossare il trench in pelle questa primavera, secondo Anne Hathaway; La nostra shopping list sui trench di pelle da comprare per la primavera 2025; I trench statement 2025 nei 5 colori di tendenza versatili, dal roccia al verde oliva, per i tuoi look primaverili; Diamoci un taglio. Il trench corto conquista gli outfit della Primavera 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Come indossare il trench in pelle questa primavera, secondo Anne Hathaway - Per presenziare al 30esimo compleanno di Gigi Hadid, Anne Hathaway ha catalizzato l'attenzione con un trench azzurro in pelle di Armani. 🔗amica.it

Ecco i 10 trench di pelle da comprare secondo le tendenze primavera 2025 - Valida alternativa al classico e solito modello beige, il trench in pelle (o similpelle) è il pezzo del guardaroba ideale da indossare sin da subito, nel passaggio da una stagione all'altra. Un must h ... 🔗cosmopolitan.com

Come indossare il trench in primavera, la guida di Alexa Chung - Durante una passeggiata, l'it-girl britannica si è immortalata con una mise ideale per attraversare la primavera ... 🔗cosmopolitan.com