Papa Francesco il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni

centinaia di droni luminosi hanno disegnato il volto di Papa Francesco nei cieli sopra l’iconica Abbazia di Montserrat in Spagna. Lo spettacolo si è tenuto nella serata di sabato, poche ore dopo i funerali di Bergoglio. Il tributo di mezzanotte, realizzato con 200 droni, faceva parte delle celebrazioni per la Giornata della Vergine di Montserrat, che si celebra proprio il 26 aprile.Per 15 minuti e in perfetta sincronia, i droni hanno proiettato immagini di Francesco e della Vergine di Montserrat, oltre alla sagoma dell’abbazia e della montagna su cui sorge. Situato a 64 chilometri a nord di Barcellona, il monastero di Montserrat celebra quest’anno il suo millenario. L’abbazia custodisce alcuni dei più preziosi manoscritti medievali di canti gregoriani al mondo. Lapresse.it - Papa Francesco, il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni Leggi su Lapresse.it diluminosi hannoildinei cieli sopra l’iconica Abbazia di Montserrat in Spagna. Lo spettacolo si è tenuto nella serata di sabato, poche ore dopo i funerali di. Il tributo di mezzanotte, realizzato con 200, faceva parte delle celebrazioni per la Giornata della Vergine di Montserrat, che si celebra proprio il 26 aprile.Per 15 minuti e in perfetta sincronia, ihanno proiettato immagini die della Vergine di Montserrat, oltre alla sagoma dell’abbazia e della montagna su cui sorge. Situato a 64 chilometri a nord di Barcellona, il monastero di Montserrat celebra quest’anno il suo millenario. L’abbazia custodisce alcuni dei più preziosi manoscritti medievali di canti gregoriani al mondo.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni - Centinaia di droni luminosi hanno disegnato il volto di Papa Francesco nei cieli sopra l'iconica Abbazia di Montserrat in Spagna. Lo spettacolo si è tenuto poche ore dopo il funerale di Bergoglio. Il tributo, realizzato con 200 droni, faceva parte delle celebrazioni per la Giornata della Vergine di Montserrat, che si celebra proprio il 26 aprile. Per 15 minuti e in perfetta sincronia, i droni hanno proiettato immagini di Francesco e della Vergine di Montserrat, oltre alla sagoma dell'abbazia e della montagna su cui sorge. 🔗tgcom24.mediaset.it

Addio a Papa Francesco: il pontefice che ha cambiato il volto della Chiesa. Bergoglio, dal cuore di Buenos Aires alla cattedra di San Pietro - Jorge Mario Bergoglio , noto al mondo come Papa Francesco , si è spento all’età di 88 anni, lasciando un vuoto profondo nella Chiesa cattolica e in milioni di fedeli nel mondo. Il suo pontificato ha segnato una svolta epocale, riportando al centro dell’agenda vaticana i temi della misericordia, dell’ecologia e della giustizia sociale. [embed_post id="2028715"] Dal cuore di Buenos Aires alla... 🔗feedpress.me

È morto Papa Francesco, il Pontefice che ha cambiato il volto della Chiesa. Emorragia cerebrale la possibile causa del decesso di Bergoglio - Addio a Papa Francesco. Il Pontefice è morto a 88 anni. Il cardinale Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di Francesco, con queste parole: «Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al... 🔗feedpress.me

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni; Papa Francesco, si tiene oggi il rito di chiusura della bara: cosa prevede e chi ci sarà; La chiusura della bara di papa Francesco: il velo, le monete, le scarpe; La chiusura della bara di papa Francesco: il velo sul volto e le scarpe consumate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, il volto di Bergoglio disegnato da centinaia di droni - Centinaia di droni luminosi hanno disegnato il volto di Papa Francesco nei cieli sopra l’iconica Abbazia di Montserrat in Spagna. Lo spettacolo si è tenuto nella serata di sabato, poche ore dopo i fun ... 🔗msn.com

Quando è morto davvero Papa Francesco? La macchia sul volto e la teoria sulla data del decesso posticipata - La nuova teoria sulla morte di Papa Francesco, una macchia sul volto potrebbe far ipotizzare qualcosa di diverso dalla versione ufficiale ... 🔗virgilio.it

Cos’è la vistosa macchia scura apparsa sul volto di Papa Francesco - Sul lato sinistro del volto di Papa Francesco è apparsa una grande macchia scura, ben visibile nelle immagini della salma attualmente esposta presso la ... 🔗fanpage.it