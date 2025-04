Blackout in Spagna Portogallo e Francia C’è chi accusa i russi per il cyberattacco

Dalle ore 12:00 del 28 aprile, un blackout elettrico di vasta portata ha colpito migliaia di cittadini in tutta la Spagna continentale in Portogallo, risparmiando soltanto le isole, e in vaste aree della Francia. Le interruzioni hanno paralizzato infrastrutture, comunicazioni, stazioni ferroviarie, aeroporti, negozi ed edifici pubblici. Gli ospedali sono riusciti a mantenere l'operatività grazie all'utilizzo di generatori di emergenza.Le cause del Blackout restano ancora sconosciute. I governi spagnolo e portoghese hanno avviato indagini tecniche attraverso diversi ministeri, senza escludere l'ipotesi di un attacco informatico. Red Eléctrica, l'ente responsabile della rete elettrica in Spagna, è al lavoro sin dalle prime segnalazioni per ripristinare il servizio. Anche l'Istituto Nazionale per la Sicurezza Informatica (INCIBE) sta analizzando l'evento per verificare eventuali cyberattacki, pur senza aver raggiunto, finora, conclusioni definitive.

