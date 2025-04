Boston Indiana e Minnesota sul 3-1 nella serie play-off

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Indiana e Boston si portano sul 3-1 nella serie, rispettivamente, con Milwaukee e Orlando nel primo turno dei play-off della Eastern Conference di Nba.I Pacers si aggiudicano gara-4 con i Bucks per 129-103 nonostante i 28 punti di b, top-scorer dell'incontro, mentre i campioni in carica dei Celtics superano i Magic per 107-98 con 37 punti di un immarcabile Tatum (31 di Banchero per la franchigia della Florida). A Ovest, anche Minnesota vola sul 3-1 nella serie con i Los Angeles Lakers grazie al 116-113 di gara-4 in virtù, innanzitutto, dei 43 punti siglati da Edwards.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS)

NBA, i risultati della notte (31 marzo). Cleveland tocca 60 vittorie, successi di Golden State e Minnesota - Sono otto le partite della notte NBA. I Cleveland Cavaliers raggiungono le 60 vittorie in stagione, superando i Los Angeles Clippers per 127-122 in un match che ha visto i Cavs sempre avanti, ma con gli ospiti comunque capaci di mettere pressione, arrivando a giocarsi un finale comunque punto a punto. Doppia doppia sia per Jarrett Allen (25 punti e 12 rimbalzi) sia per Donovan Mitchell (24 punti e 12 rimbalzi), mentre ai Clippers non bastano i 34 punti di Norman Powell. 🔗oasport.it

Nba: LeBron infila il buzzer beater e i Lakers battono Indiana, comodi successi per Denver e Boston - Sei gare nella notte Nba, tra le quali spicca la vittoria all’ultimo secondo dei Los Angeles Lakers per 119-120 sul campo degli Indiana Pacers. Dopo aver passato tutta la ripresa a rincorrere, i padroni di casa hanno messo la freccia a 43? dalla sirena con il canestro e fallo di Haliburton, senza però fare i conti con LeBron James. Al termine di una partita sotto tono, in cui ha tirato male dal campo (solo 4/12 per 13 punti), il Re ha messo infatti il suo zampino sulla vittoria gialloviola con il tap-in allo scadere. 🔗sportface.it

Okc e Indiana sul 2-0, i Lakers pareggiano la serie con Minnesota - OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Altra prova di forza per Oklahoma City, che al Paycom Center mette al tappeto Memphis 118-99 e si porta sul 2-0 nel primo turno dei play-off della Western Conference. Dopo il 131-80 di gara 1, i Thunder ripartono forte, con un 9-0 di parziale e vietando il canestro ai Grizzlies per i primi 3 minuti e mezzo. Un avvio che si trasforma nel 32-17 di fine primo quarto a indicare quello che sarà poi il trend dell’intera gara. 🔗unlimitednews.it

