Caserta ucciso nella sua auto mentre fa benzina

Casertano. Un uomo è stato ucciso, poco prima di mezzogiorno, nella sua auto mentre faceva benzina a Mondragone. Sul posto i carabinieri. —Caserta, ucciso nella sua auto mentre fa benzina proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Omicidio a un distributore di carburanti delno. Un uomo è stato, poco prima di mezzogiorno,suafacevaa Mondragone. Sul posto i carabinieri. — [email protected] (Web Info)L'articolosuafaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Approfondimenti da altre fonti

Roberto Bolzoni trovato morto a Lodi dentro la sua auto chiusa a chiave: “È stato ucciso nel parcheggio” - Roberto Bolzoni è stato trovato senza vita all'interno della sua auto chiusa a chiave e parcheggiata in piazza Omegna a Lodi. Il 61enne, scomparso dalla scorsa domenica, è stato accoltellato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sparatoria a Marano, uomo ucciso nella sua auto a poca distanza da una scuola - Spari nei pressi di una scuola di Marano, la Papa Luciani, della zona collinare. Un uomo, a bordo di una Bmw bianca, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da... 🔗ilmattino.it

Francesco Capuano ucciso nella sua auto in garage: arrestata la figlia. «Ha sparato per l'eredità» - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Francesco Capuano, l'anziano ucciso lo scorso 23 dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara, nel Mantovano, con diversi colpi d'arma da... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caserta, omicidio a un distributore di benzina; Travolto e ucciso da un'auto pirata fuori al ristorante; Duplice omicidio in strada nel Casertano, uccisi due fratelli. Fermato un uomo; Caserta, investe e uccide un pedone di 28 anni: automobilista 20enne prima fugge e poi si costituisce. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucciso nella sua auto mentre fa benzina lungo la Domiziana - Uomo ucciso nella sua auto mentre fa benzina ad un distributore di carburanti. È avvenuto a Mondragone, in provincia di Caserta. Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini. L'omicidio ... 🔗ilroma.net

Mondragone, imprenditore ucciso a colpi di pistola in stazione di servizio - Mondragone (Caserta) - Omicidio, nel cuore della mattinata, sotto gli occhi attoniti di chi si trovava nei pressi di un distributore di carburanti lungo la ... 🔗pupia.tv

ULTIM’ORA. Brutale omicidio in Campania: si ferma alla pompa di benzina e viene ucciso - Tragedia questa mattina a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un uomo è stato brutalmente ucciso all’interno di un distributore di benzina. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica del ... 🔗msn.com