Alex Wyse il nuovo singolo del cantautore è Batticuore

Alex Wyse, dopo aver conquistato il palco dell'Ariston tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, torna il 2 maggio con il nuovo brano Batticuore (Artist First), un pezzo pieno di energia che promette di farci ballare per tutta l'estate. In questo pezzo Alex ha voluto divertirsi, mostrando un lato dance inaspettato. Batticuore parla dell'amore contemporaneo, quello caotico e veloce, che ti investe all'improvviso e ti prende prima ancora che tu riesca a capirlo. Ti innamori e speri che non sia davvero amore, ma solo un colpo di fulmine, un'illusione passeggera. Vedi già la fine nell'inizio."Ho voluto scrivere della mia generazione" – racconta Alex – "I podcast che ti motivano mentre vai di fretta al mattino, le frasi sulle torte che sembrano parlarti, le notifiche che ti fanno battere il cuore anche quando non dovrebbero.

