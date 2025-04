Nico Gonzalez Juventus da Monza al Monza | l’argentino segna solo contro i brianzoli e spezza un digiuno che supera i 100 giorni!

Nico Gonzalez Juventus, da Monza al Monza: l’argentino interrompe un digiuno che perdurava da più di 100 giorniNico Gonzalez è tornato a segnare in Serie A. L’ala argentina della Juve è tornata a marcare una rete in campionato. Caso vuole che la circostanza sia avvenuta contro il Monza, squadra contro cui ha segnato il suo primo goal con la maglia bianconera nella sfida d’andata all’U-Power Stadium. digiuno di 125 giorni “spezzato”, come si apprende di seguito.STATISTICA – «Nicolás González è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre scorso, proprio dalla gara di andata con il Monza, interrompendo un digiuno lungo 125 giorni e 15 incontri di fila in campionato». .com Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus, da Monza al Monza: l’argentino segna solo contro i brianzoli e spezza un digiuno che supera i 100 giorni! Leggi su Juventusnews24.com , daalinterrompe unche perdurava da più di 100è tornato are in Serie A. L’ala argentina della Juve è tornata a marcare una rete in campionato. Caso vuole che la circostanza sia avvenutail, squadracui hato il suo primo goal con la maglia bianconera nella sfida d’andata all’U-Power Stadium.di 125to”, come si apprende di seguito.STATISTICA – «lás González è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre scorso, proprio dalla gara di andata con il, interrompendo unlungo 125e 15 incontri di fila in campionato». .com

Juventus-Monza 2-0, Nico Gonzalez e Kolo Muani rilanciano Tudor - Torino, 27 aprile 2025 - Non poteva sbagliare e non sbaglia la Juventus. All'Allianz Stadium, i bianconeri stendono il Monza per 2-0, grazie ai sigilli nel primo tempo di Nico Gonzalez e Kolo Muani, e nonostante l'espulsione per gomitata di Yildiz (il turco salterà lo scontro Champions con il Bologna, ma rischia di non esserci anche contro la Lazio). Il successo ai danni dei brianzoli - ormai virtualmente retrocessi - restituisce il quarto posto alla Vecchia Signora, in attesa del risultato del Bologna, impegnato domani a Udine. 🔗sport.quotidiano.net

La Juventus si rialza, è 2-0 al Monza: Nico Gonzalez decisivo - Prosegue senza alcun intoppo la 34° giornata di Serie A, cruciale per quanto concerne la lotta Champions League. Ad una Roma corsara al Giuseppe Meazza ed una Fiorentina di misura con l’Empoli, infatti, ha risposto la Juventus. I bianconeri sono scesi in campo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium con il Monza e sono riusciti ad imporsi con un netto 2-0. Un risultato fondamentale, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato con il Parma in trasferta. 🔗sololaroma.it

21` - Altra occasione per la Juventus: il tiro di Kephren Thuram finisce fuori. 11` - LA SBLOCCA LA JUVENTUS, SEGNA...

