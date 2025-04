Mostre d’arte musei e un de’ al mare per il benessere degli anziani

degli interessi degli anziani sia rispetto ai contenuti e al linguaggio sia per quello che riguarda i tempi e le modalità delle visite. A. Modenatoday.it - Mostre d’arte, musei e “un de’ al mare” per il benessere degli anziani Leggi su Modenatoday.it Una visita guidata “su misura”, organizzata in accordo con i responsabili delle strutture e il Servizio Insieme dei Servizi sociali del Comune, tenendo contointeressisia rispetto ai contenuti e al linguaggio sia per quello che riguarda i tempi e le modalità delle visite. A.

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

In viaggio tra storia e arte: le mostre e i musei da non perdere - Ecco gli eventi di oggi, 31 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Gli appuntamenti della giornata Anghiari - Il... 🔗arezzonotizie.it

I musei di Udine a porte aperte per Pasquetta, tra mostre permanenti e nuove iniziative - I civici musei di Udine apriranno gratuitamente al pubblico per Pasquetta, il 21 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti tanto quanto le nuove mostre temporanee, con un programma di iniziative culturali per tutte le età. Tra gli eventi disponibili, come ha ribadito... 🔗udinetoday.it

Le mostre d’arte da vedere in Italia a Maggio 2025 - Da nord a sud, scopri alcune delle mostre da vedere in Italia a maggio 2025 e pianifica per il prossimo mese la tua visita tra arte e cultura ... 🔗libreriamo.it

1 maggio a Torino: i Musei gratis, i Musei a 1 Euro, i Musei Aperti e le mostre da non perdere - Musei aperti a Torino l'1 maggio. I Musei gratis, gli ingressi a 1 Euro e i musei aperti nel giorno del primo maggio, festa dei lavoratori. Museo Egizio, Museo del Cinema, Mauto, Musei Reali e Residen ... 🔗mentelocale.it

"MOSTRE 2025” del “MUSEO PINACOTECA di ARTE CONTEMPORANEA di TEORA” e MEETING DI POESIE, a cura di Nicola Guarino e Maurizio Vitiello - Nell’ambito delle “MOSTRE 2025” del “MUSEO PINACOTECA di ARTE CONTEMPORANEA di TEORA”, a cura di Nicola Guarino e Maurizio Vitiello, sarà inaugurata Sabato 26 Aprile 2025, alle ore 17.30, l’esposizion ... 🔗informazione.it