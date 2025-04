Digiuno a staffetta contro il DDL sicurezza | aderisce l’Acli irpina

Digiuno a staffetta” promosso da Franco Corleone per chiedere al Parlamento di non convertire in Legge il Decreto sicurezza approvato dal Governo l’11 aprile 2025.“Il decreto – dichiara Mariangela Perito, delegata della Presidenza Nazionale per i temi della Giustizia – mina le libertà, la democrazia, la convivenza civile. Si basa su una idea di sicurezza che introduce nuovi reati, punisce chi manifesta il proprio dissenso e protesta per rivendicare i propri diritti; ancora una volta viene criminalizzato il disagio ed il confronto democratico e si colpiscono le persone più vulnerabili”.“Abbiamo più volte pubblicamente manifestato la nostra contrarietà, prima al DDL e poi al DL – ricorda il Presidente delle ACLI di Avellino, Alfredo Cucciniello – perché riteniamo questi provvedimenti “liberticidi”, volti alla repressione e a porre un bavaglio a chi esprime, pur con metodi nonviolenti, disagi, ingiustizie, disuguaglianze e discriminazioni; il decreto inasprisce le sanzioni già previste per alcuni reati e ne introduce altri che ci riportano ad un inaccettabile stato di polizia. Anteprima24.it - Digiuno a staffetta contro il DDL sicurezza: aderisce l’Acli irpina Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLe ACLI accolgono l’invito di Don Luigi Ciotti e aderiscono al “” promosso da Franco Corleone per chiedere al Parlamento di non convertire in Legge il Decretoapprovato dal Governo l’11 aprile 2025.“Il decreto – dichiara Mariangela Perito, delegata della Presidenza Nazionale per i temi della Giustizia – mina le libertà, la democrazia, la convivenza civile. Si basa su una idea diche introduce nuovi reati, punisce chi manifesta il proprio dissenso e protesta per rivendicare i propri diritti; ancora una volta viene criminalizzato il disagio ed il confronto democratico e si colpiscono le persone più vulnerabili”.“Abbiamo più volte pubblicamente manifestato la nostra contrarietà, prima al DDL e poi al DL – ricorda il Presidente delle ACLI di Avellino, Alfredo Cucciniello – perché riteniamo questi provvedimenti “liberticidi”, volti alla repressione e a porre un bavaglio a chi esprime, pur con metodi nonviolenti, disagi, ingiustizie, disuguaglianze e discriminazioni; il decreto inasprisce le sanzioni già previste per alcuni reati e ne introduce altri che ci riportano ad un inaccettabile stato di polizia.

Su questo argomento da altre fonti

In piazza contro il ddl sicurezza: "Una svolta autoritaria, si prende di mira chi protesta pacificamente" - Sabato pomeriggio in piazza del Popolo a Cesena c'è stato il presidio contro il Ddl 1660, noto anche come “decreto sicurezza”. Hanno partecipato qualche centinaia di persone che si sono riparate sotto i portici a causa della pioggia. "Nel corso del presidio pacifico - scrive in una nota la... 🔗cesenatoday.it

In piazza contro il ddl sicurezza: "Una svolta autoritaria, si prende di mira chi protesta pacificamente" - Sabato pomeriggio in piazza del Popolo a Cesena c'è stato il presidio contro il Ddl 1660, noto anche come “decreto sicurezza”. Hanno partecipato qualche centinaia di persone che si sono riparate sotto i portici a causa della pioggia. "Nel corso del presidio pacifico - scrive in una nota la... 🔗cesenatoday.it

Contro il DL sicurezza, il digiuno di protesta delle ACLI irpine - Le ACLI accolgono l’invito di Don Luigi Ciotti ed aderiscono al “digiuno a staffetta” promosso da Franco Corleone per chiedere al Parlamento di non convertire in Legge il Decreto Sicurezza approvato dal Governo l’11 aprile 2025. “Il decreto –dichiara Mariangela Perito, delegata della... 🔗avellinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le Acli di Avellino aderiscono al digiuno a staffetta contro il ddl sicurezza; #losportnonvidimentica; Le Rems saranno i nuovi OPG? Staffetta del digiuno per il Comitato StopOPG; StopOPG – Io DIGIUNO contro ritorno Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG: don Luigi Ciotti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le Acli di Avellino aderiscono al digiuno a staffetta contro il ddl sicurezza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Dieta Mima Digiuno: funziona anche contro il diabete - la Dieta Mima Digiuno aiuta a fare un viaggio indietro nel tempo contrastando l'invecchiamento e riducendo fattori di rischio per le malattie associate proprio allo scorrere del tempo. Oggi un nuovo ... 🔗deabyday.tv

Corleone ‘digiuno e disobbedienza civile contro dl Sicurezza’ - In sciopero della fame per protestare contro il decreto sicurezza. Protagonista Franco Corleone, presidente del Comitato scientifico della Società della Ragione, ex sottosegretario alla Giustizia e ... 🔗controradio.it