Mario Cipollini assolto dall' accusa di calunnia | il tribunale di Verona emette la sentenza

Mario Cipollini è stato assolto oggi dal tribunale di Verona dall'accusa di avere calunniato il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. La sentenza è stata emessa oggi al giudice Peter Michaeler che si è riservato di pubblicare le motivazioni entro 15 giorni.Il pubblico ministero Eugenia Bertini aveva chiesto la condanna a due anni per il campione di ciclismo. Il "Re Leone" era finito a processo in una lite giudiziaria che si trascina da oltre un decennio con il dirigente sportivo che lo aveva scoperto e lanciato nel ciclismo. Quotidiano.net - Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia: il tribunale di Verona emette la sentenza Leggi su Quotidiano.net è statooggi daldidi avereto il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. Laè stata emessa oggi al giudice Peter Michaeler che si è riservato di pubblicare le motivazioni entro 15 giorni.Il pubblico ministero Eugenia Bertini aveva chiesto la condanna a due anni per il campione di ciclismo. Il "Re Leone" era finito a processo in una lite giudiziaria che si trascina da oltre un decennio con il dirigente sportivo che lo aveva scoperto e lanciato nel ciclismo.

Ne parlano su altre fonti

Fabrizio Corona assolto dall'accusa di tentata estorsione nei confronti di una donna - "Il fatto non costituisce reato" . Il Tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona, accusato di tentata estorsione per aver ricattato una donna sposata, che si era rivolta a lui per servizi editoriali e pubblicitari su un libro da pubblicare. Nel settembre del 2021 avrebbe poi subito un presunto ricatto incentrato su un video intimo. Il giudice ha trasmesso gli atti alla procura per un'eventuale frode processuale perché una chat sarebbe stata modificata dalla denunciante, in particolare sarebbe stato cancellato un messaggio. 🔗tg24.sky.it

Fabrizio Corona assolto dall’accusa di tentata estorsione per un video intimo: “Il fatto non costituisce reato” - Fabrizio Corona è stato assolto dall'accusa di tentata estorsione per il presunto ricatto di una donna con un video intimo che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Per il giudice Mario Morra del Tribunale di Milano "il fatto non costituisce reato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

C'era il sospetto che avesse 'toccato' l'amico morto in moto a 14 anni, assolto dall'accusa di omicidio colposo - Messa la parola fine su una vicenda processuale dolorosa legata ad una tragedia accaduta sei anni fa. Assolto dal tribunale dei minorenni di Bologna l'amico di Sebastiano Suzzi, il 14enne morto in moto nel 2019 lungo la via Cervese, a Sant'Egidio. Il 20enne, all'epoca dei fatti 15enne, è stato... 🔗cesenatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mario Cipollini assolto da calunnia contro Ivano Fanini; Mario Cipollini assolto dall'accusa di calunnia contro l'ex patron Fanini; Mario Cipollini assolto da calunnia contro Ivano Fanini; Mario Cipollini condannato 3 anni, lesioni a ex moglie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mario Cipollini assolto da calunnia contro Ivano Fanini - Mario Cipollini è stato assolto oggi dal tribunale di Verona dall'accusa di avere calunniato il suo ex patron, Ivano Fanini, perché il fatto non costituisce reato. (ANSA) ... 🔗msn.com

Mario Cipollini condannato a tre anni: lesioni e minacce alla ex moglie - Il ciclismo italiano è stato scosso dalla notizia della condanna a tre anni per Mario Cipollini, uno dei più celebri ciclisti della storia del nostro Paese. Cipollini, ex campione del mondo e ... 🔗dailyexpress.it

Mario Cipollini ospite nelle scuole in Puglia, è polemica: “È condannato per lesioni all’ex moglie” - Il campione di ciclismo è protagonista di una quattro giorni in cui inaugurerà piste ciclabili e parlerà agli studenti di diversi istituti. Un invito ... 🔗msn.com