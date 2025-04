Vaticano i cardinali si riuniscono in vista del conclave

Vaticano ha chiuso la Cappella Sistina, dove i cardinali si riuniranno per il conclave che eleggerà il prossimo pontefice, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all'età di 88 anni. Francesco è stato sepolto sabato 26 aprile dopo la cerimonia in Piazza San Pietro che ha riunito leader mondiali e 250mila persone. Secondo il calendario stabilito dalla legge ecclesiastica, il conclave può iniziare solo dopo i Novendiali, un periodo di nove giorni di lutto e preghiera che seguono la morte del Papa. Si prevede che il conclave inizierà tra il 5 e il 10 maggio. Tgcom24.mediaset.it - Vaticano, i cardinali si riuniscono in vista del conclave Leggi su Tgcom24.mediaset.it Ilha chiuso la Cappella Sistina, dove isi riuniranno per ilche eleggerà il prossimo pontefice, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all'età di 88 anni. Francesco è stato sepolto sabato 26 aprile dopo la cerimonia in Piazza San Pietro che ha riunito leader mondiali e 250mila persone. Secondo il calendario stabilito dalla legge ecclesiastica, ilpuò iniziare solo dopo i Novendiali, un periodo di nove giorni di lutto e preghiera che seguono la morte del Papa. Si prevede che ilinizierà tra il 5 e il 10 maggio.

Vaticano, i cardinali si riuniscono in vista del conclave - Il Vaticano ha chiuso la Cappella Sistina, dove i cardinali si riuniranno per il conclave che eleggerà il prossimo pontefice, dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all'età di 88 anni. Francesco è stato sepolto sabato 26 aprile dopo la cerimonia in Piazza San Pietro che ha riunito leader mondiali e 250mila persone. Secondo il calendario stabilito dalla legge ecclesiastica, il conclave può iniziare solo dopo i Novendiali, un periodo di nove giorni di lutto e preghiera che seguono la morte del Papa.

Terza riunione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave - Città del Vaticano, 24 apr. (askanews) - I cardinali si sono riuniti per la terza volta dopo la morte di Papa Francesco per organizzare i prossimi passi che porteranno al conclave e all'elezione del nuovo Pontefice. Tra i porporati, impegnati nelle prime Congregazioni generali "c'è un'aria di ascolto". Lo ha detto ai giornalisti il card. Giuseppe Versaldi ai giornalisti prima di entrare alla riunione in Vaticano.

Papa Francesco "morto da 6 giorni, ma il Vaticano non lo dice", il VIDEO choc con Bergoglio nella bara accarezzato dai cardinali, generato con l'AI - Sono tantissimi i video generati con l'intelligenza artificiale che riportano la falsa notizia della morte di Papa Francesco "Perché il Vaticano sta nascondendo la morte di Papa Francesco? Il papa è morto sei giorni fa, ma il Vaticano non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale", queste 🔗ilgiornaleditalia.it

