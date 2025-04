Noemi il nuovo singolo è Non sono io le prime date estive

sono io è il nuovo singolo di Noemi e che anticipa un lungo tour, le dateNon sono io è il nuovo singolo di Noemi, una canzone che arriva dritta all'anima e arricchita da un ritmo coinvolgente. Con questo brano, in uscita il 2 maggio, Noemi continua le sue collaborazioni illustri, dopo nomi come Vasco, Curreri, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Blanco, Tricarico e molti altri, Non sono io è stata scritta da altrettanti autori d'eccezione quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava.Non sono io è una canzone che ha alla base una semplice domanda: in un mondo sempre più tecnologico, dove le persone sono sempre più lontane e alienate, è ancora possibile amarsi? Le relazioni spesso finiscono anche per mancanza di autenticità e per incapacità di sapersi apprezzare al di là dei difetti. D'estate, però, a volte succede una sorta di magia: alcune storie sembrano poter non finire mai.

