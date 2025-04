Nel Canavese torna il Mercato della Terra e della Biodiversità

Mercato della Terra e della Biodiversità. L’appuntamento è il 10, 11 e 12 maggio nel centro storico di San Giorgio Canavese che si animerà dei colori, dei sapori e dei saperi dei Presidi Slow Food, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino e altre eccellenze regionali e straniere. La manifestazione è uno degli appuntamenti del Festival della Reciprocità, progetto finalizzato a svelare le ricchezze culturali del territorio stimolando ilturismo e l’economia locale. Il tema guida dell’edizione 2025, la nona, “Bellezza – Coltiva il paesaggio”, invita a riscoprire il ruolo primario dell’agricoltura nel plasmare paesaggi di incomparabile bellezza e nel tutelare la diversità del mondo vegetale e animale. Anche quest’anno sono attesi un centinaio iproduttori, nazionali e internazionali, che esporranno i loro prodotti e che accompagneranno il pubblico alla scoperta di storie e curiosità uniche. Unlimitednews.it - Nel Canavese torna il Mercato della Terra e della Biodiversità Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il. L’appuntamento è il 10, 11 e 12 maggio nel centro storico di San Giorgioche si animerà dei colori, dei sapori e dei saperi dei Presidi Slow Food, Prodotti del PaniereProvincia di Torino e altre eccellenze regionali e straniere. La manifestazione è uno degli appuntamenti del FestivalReciprocità, progetto finalizzato a svelare le ricchezze culturali del territorio stimolando ilturismo e l’economia locale. Il tema guida dell’edizione 2025, la nona, “Bellezza – Coltiva il paesaggio”, invita a riscoprire il ruolo primario dell’agricoltura nel plasmare paesaggi di incomparabile bellezza e nel tutelare la diversità del mondo vegetale e animale. Anche quest’anno sono attesi un centinaio iproduttori, nazionali e internazionali, che esporranno i loro prodotti e che accompagneranno il pubblico alla scoperta di storie e curiosità uniche.

Approfondimenti da altre fonti

A Sant'Agnello torna il Mercato della Terra di Slow Food - Domenica 23 febbraio 2025 si rinnova l’appuntamento con il Mercato della Terra targato Slow Food e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello. Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Matteotti aziende provenienti dalla penisola sorrentina e da tutta la Campania, selezionate secondo i criteri della “decrescita... 🔗napolitoday.it

Torre Annunziata, torna il Mercato della terra Paniere Vesuviano - Domenica 30 marzo dalle 9 alle 13. Cuccurullo: “Spazi per costruire comunità” Ritorna a Torre Annunziata il Mercato della Terra Paniere Vesuviano. L’iniziativa, promossa da Slow Food Vesuvio e nata diversi anni fa proprio a Torre Annunziata, si terrà domenica 30 marzo dalle 9 alle 13 su corso Umberto I, dall’angolo con via Gino Alfani a via dei Mille. Attesi in città i produttori ortofrutticoli, produttori di olio extravergine d’oliva, dei formaggi del Cilento, del beneventano e dei Monti Lattari, del miele vesuviano e campano. 🔗puntomagazine.it

Ai Quartieri Spagnoli domenica 2 marzo torna il Mercato della Terra di Slow Food - Torna puntuale il Mercato della Terra Slow Food negli spazi della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli con pranzo from farm to fork al bistrot Quostro. Domenica 2 marzo, dalle ore 9 alle 15, circa trenta piccoli produttori campani, espongono e vendono il meglio della loro produzione nella grande corte di Foqus. Sono agricoltori, casari, viticoltori e artigiani, sui banchi il fresco di stagione, ma anche conserve e prodotti trasformati. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nel Canavese torna il Mercato della Terra e della Biodiversità; San Giorgio Canavese celebra la biodiversità: torna il Mercato della Terra tra sapori, tradizioni e bellezza del paesaggio; Mercato della Terra e della Biodiversità 2025 a San Giorgio Canavese; Feste in orto, musica, mercati ed escursioni: è tempo di Slow Week!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nel Canavese torna il Mercato della Terra e della Biodiversità - ROMA (ITALPRESS) – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Mercato della Terra e della Biodiversità. L’appuntamento è il 10, 11 e 12 maggio nel centro storico di San Giorgio Canavese che si ... 🔗msn.com

Mercato della Terra e della Biodiversità: un viaggio tra sapori autentici e tradizioni agricole al via a San Giorgio Canavese - Il Mercato della Terra e della Biodiversità offre l’opportunità di scoprire ... che punta a valorizzare il patrimonio gastronomico e culturale del Canavese. Gli organizzatori stimano la partecipazione ... 🔗gaeta.it

Boscoreale, domenica 13 aprile torna il Mercato della Terra: protagonisti i sapori pasquali vesuviani - Appuntamento imperdibile con i prodotti della tradizione vesuviana domenica 13 aprile, in Piazza Vargas a Boscoreale, dove dalle ore 9 alle 13 si terrà una nuova edizione del Mercato della Terra ... 🔗ilgazzettinovesuviano.com