Pamela Anderson dice la sua a proposito dei suoi look iconici copiati oggi dalle star

star di The Last Showgirl non solo approva, ma si dichiara felicissima dei recenti tributi al suo eterno guardaroba Y2K. Una rivincita, anche di stile

Pamela Anderson, in una veste totalmente inedita, è la straordinaria protagonista del film di Gia Coppola "The Last Showgirl", nei cinema dal 3 aprile - Roma, 31 mar. (askanews) – Pamela Anderson, in una veste totalmente inedita, è la straordinaria protagonista del film di Gia Coppola “The Last Showgirl”, nei cinema dal 3 aprile. Shelly, ballerina di Las Vegas con un passato fatto di applausi e grande pubblico, è costretta a lasciare il palcoscenico dove si è esibita per 30 anni perché quello spettacolo non funziona più. Leggi anche › 10 film e serie tv da non perdere su Netflix ad aprile 2025 Lei, che per amore della sua arte e delle ... 🔗iodonna.it

Pamela Anderson senza trucco a 57 anni finisce nel mirino degli hater: «Non è da tappeto rosso». Lei replica: «Mi piaccio così» - Contenta della sua scelta, è molto chiara che ormai ... ad oggi audace sfida i canoni di bellezza a 57 anni: Pamela Anderson dice no al make up, cosa che colpisce ad ogni suo red carpet e che ... 🔗msn.com

Pamela Anderson, ora al cinema com The last showgirl, svela a Vogue Italia «Shelly e io sappiamo come reinventarci, sempre» - Pamela Anderson ... quando dice che anche lei, come noi, non si sente perfetta. Mi parlava entusiasta, con voce effervescente, di tutto ciò che ama. Quando insomma sei nella sua stessa stanza ... 🔗vogue.it

Pamela Anderson, da icona pop a simbolo di rinascita: "The Last Showgirl" e la liberazione dagli stereotipi" - Pamela Anderson , che per anni è stata identificata come il volto – e soprattutto il corpo – di un’epoca, oggi incarna una trasformazione radicale, sia artistica che personale. L’attrice, che ha da po ... 🔗informazione.it