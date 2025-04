K not légami Mostra fotografica

Mostra fotografica di Irene T.Il progetto esplora il mondo del kinbaku, una pratica giapponese contemporanea che unisce tecnica, estetica e relazione attraverso l’uso delle corde sul corpo. Le immagini in bianco e. Milanotoday.it - K/not, légami. Mostra fotografica Leggi su Milanotoday.it Sabato 3 maggio 2025 alle ore 19:30, presso Teacup Milano, si inaugura KNOT,di Irene T.Il progetto esplora il mondo del kinbaku, una pratica giapponese contemporanea che unisce tecnica, estetica e relazione attraverso l’uso delle corde sul corpo. Le immagini in bianco e.

Su altri siti se ne discute

“Anstomie naturali“: i legami tra arte e scienza. Successo della mostra personale di Roberto Ghezzi - CITTÀ DI CASTELLO - I legami tra arte e scienza sono stati ripercorsi durante la mostra che si è chiusa venerdì in Pinacoteca- dal titolo “Anatomie Naturali“: una personale di Roberto Ghezzi arricchita dallo studio scientifico di Rosalba Padula. L’evento - realizzato con la curatela di Chiara Lorenzetti e Anna Ricci - ha accolto studenti, famiglie, cittadini e turisti. Al centro della mostra, un percorso di scoperta e riflessione dedicato al lago Trasimeno, al fiume Tevere e nell’anno dedicato dalle Nazioni Unite alla protezione dei ghiacciai, alle calotte di ghiaccio della Groenlandia. 🔗lanazione.it

All’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali” - Dal 3 aprile fino al 22 maggio IED Firenze presenta all’ex Teatro dell’Oriuolo la mostra “Vestirsi è facile / Nuove forme radicali”: un progetto di Dario Bartolini – Archizoom”. La mostra è il primo appuntamento di “Campo Aperto”, un programma di iniziative promosso da IED Firenze che apre alla... 🔗firenzetoday.it

Maxi traffico internazionale di droga, due gruppi e i legami con la 'ndrangheta di San Luca: 45 arresti - Duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione della polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 3 di obbligo di firma e a numerose perquisizioni in tutta Italia. L'indagine, condotta dalla squadra... 🔗reggiotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess si mostra in un trailer panoramico, una demo è disponibile ora. 🔗Ne parlano su altre fonti