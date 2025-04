C’è crisi tra Luis Figo e la moglie Helen Svedin? La coppia smentisce i rumors con una foto Il campione aveva già respinto il presunto flirt con Claudia Bavel

Luis Figo e la moglie, Helen Svedin, sarebbero vicini alla separazione dopo oltre 20 anni di matrimonio. L’ex calciatore portoghese avrebbe lasciato la casa di famiglia e ora vivrebbe da solo in un appartamento nel centro di Madrid”.A riportarlo è stato il quotidiano spagnolo Marca. Insomma la coppia d’oro del calcio, o quantomeno tra le poche che resistono dopo anni di matrimonio, sembrava al capolinea e anche diversi media hanno riportato l’aria di crisi ormai irrecuperabile. Eppure la coppia non ci sta e per smentire le voci ha postato una foto sorridente a Palma di Maiorca per poi condividerla, entrambi, sui propri profili social ufficiali.In effetti non c’è alcuna prova di crisi tra i due. Certo, c’è chi ha fatto notare che l’ex campione recentemente ha partecipato ai Laureus Awards, da solo . Ilfattoquotidiano.it - C’è crisi tra Luis Figo e la moglie Helen Svedin? La coppia smentisce i rumors con una foto. Il campione aveva già respinto il presunto flirt con Claudia Bavel Leggi su Ilfattoquotidiano.it e la, sarebbero vicini alla separazione dopo oltre 20 anni di matrimonio. L’ex calciatore portoghese avrebbe lasciato la casa di famiglia e ora vivrebbe da solo in un appartamento nel centro di Madrid”.A riportarlo è stato il quotidiano spagnolo Marca. Insomma lad’oro del calcio, o quantomeno tra le poche che resistono dopo anni di matrimonio, sembrava al capolinea e anche diversi media hanno riportato l’aria diormai irrecuperabile. Eppure lanon ci sta e per smentire le voci ha postato unasorridente a Palma di Maiorca per poi condividerla, entrambi, sui propri profili social ufficiali.In effetti non c’è alcuna prova ditra i due. Certo, c’è chi ha fatto notare che l’exrecentemente ha partecipato ai Laureus Awards, da solo .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luis Figo: «Barcellona Inter gara tra due squadre da Triplete, ma il favorito in Champions è un altro club. Xabi Alonso erede di Ancelotti? Adesso è in calo, ma…» - Le parole di Luis Figo, doppio ex di Inter e Barcellona, sulla semifinale di Champions League: «Entrambe stanno facendo una stagione incredibile» Stasera Inter-Milan dirà qualcosa sull’ipotesi Triplete per il club nerazzurro. Successivamente, Barcellona-Inter chiarirà ulteriormente il percorso. Nei due club della semifinale di Champions League ha giocato Luis Figo che ha parlato a La […] 🔗calcionews24.com

Crisi St, oggi l’incontro a Roma: l’incubo dei tagli e la concorrenza di Catania - Agrate Brianza, 10 aprile 2025 – Una settimana fa la rabbia per il rinvio, ora, alla vigilia dell’incontro con il governo e l’azienda, i timori. Oggi, Fim, Fiom e Uilm saranno al ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme ad Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti per addentrarsi dopo mesi di attesa nel piano industriale di St e soprattutto “per conoscere, finalmente, le ricadute della riorganizzazione, il programma di tagli annunciato a fine 2024 e le conseguenze che avrà sui siti italiani, Agrate in particolare”. 🔗ilgiorno.it

Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano - È il gran «giorno della liberazione», come Trump ama chiamarlo: vale a dire, una nuova ondata di barriere doganali con cui l’America indebitata verso l’estero punta a limitare gli afflussi […] The post Il protezionismo che accelera la crisi dell’impero americano first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Se ne parla anche su altri siti

Luis Figo e la moglie Helen si sono lasciati? Una foto smentisce, ma...; L'ultimo colpo di scena di Luis Figo e Helen Svedin sui rumors relativi alla separazione; Figo e la moglie in crisi dopo 30 anni, dalla Spagna: l'ex Inter vive da solo in affitto. E spunta una modella; Figo e la moglie in crisi dopo 30 anni, dalla Spagna: l'ex Inter vive da solo in affitto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Luis Figo e la moglie Helen si sono lasciati? Una foto smentisce, ma... - L'ex calciatore Luis Figo e la moglie Helen Svedin, sarebbero in crisi per un presunto tradimento, ma i due hanno trovato il modo di smentire i rumors. 🔗gazzetta.it

Figo in crisi con la moglie dopo 30 anni? l'indiscrezione dalla Spagna: la coppia pubblica una foto sui social - Dopo 30 anni (20 di matrimonio) Luis Figo e la modella svedese Helen Svedin sarebbero in crisi. L'indiscrezione arriva dalla Spagna: la coppia si era conosciuta nel 1996 e si era sposata ... 🔗msn.com

L'ultimo colpo di scena di Luis Figo e Helen Svedin sui rumors relativi alla separazione - La crisi tra Luis Figo e la moglie ex modella Helen Svedin al centro dell'agenda mediatica: che cosa sappiamo della coppia e perché era solo ai Laureus Awards ... 🔗sport.virgilio.it