Usa valutano futuro negoziato Ucraina Zelensky scettico su Mosca Peskov segnala convergenze

Si inaugura oggi un periodo di fondamentale importanza per determinare la volontà di proseguire l'impegno nel processo negoziale riguardante la crisi in Ucraina. Tale affermazione è stata espressa dal segretario di Stato americano Marco Rubio nel corso di un'intervista rilasciata a Nbc News, a seguito dell'incontro tenutosi a Roma tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Usa: premier Groenlandia, non siamo in vendita, decidiamo noi nostro futuro - Milano, 5 mar. (LaPresse) – “Non siamo americani, non siamo danesi, perché siamo groenlandesi. Questo è ciò che gli americani e i loro leader devono capire”. Lo ha detto il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede, rispondendo ai commenti rilasciati durante la notte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha aggiunto in un post pubblicato su Facebook, “non siamo in vendita e non possiamo semplicemente essere presi. 🔗lapresse.it

Il motore italo-europeo che equipaggerà i droni del futuro riceve la certificazione Usa - Un riconoscimento importante per l’industria aerospaziale europea. Il motore a turboelica Catalyst, sviluppato da Avio Aero (business di GE Aviation), ha ottenuto la certificazione dalla Federal Aviation Administration (Faa) degli Stati Uniti. Questo traguardo, che non riguarda solo l’avanzamento di una singola tecnologia, ma anche la proiezione strategica di un intero settore, segna un punto di svolta per la competitività e la sostenibilità dell’Europa nel settore aerospaziale. 🔗formiche.net

Trump sente Zelensky dopo Putin, ecco tutti i sì e i no del negoziato Usa-Russia - (Adnkronos) – Dopo la telefonata di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin, oggi è stata la volta del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia avverrà "entro un paio di settimane", la previsione fatta dall'inviato di Trump, Steve Witkoff, secondo […] 🔗periodicodaily.com

La bozza dei contro-dazi Ue: tariffe fino al 25%, no vino e latticini. Voci su moratoria di 90 giorni, poi la Casa Bianca smentisce. Piazza Affari chiude a -5,3%; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%; Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina; Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

