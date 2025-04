Il futuro dello stadio Rigamonti è un rebus tutto fermo in attesa del ricorso al Tar del Brescia Calcio

Brescia, 28 aprile 2025 – stadio Rigamonti nel limbo, dopo la perizia sul suo valore richiesta dal Comune e contestata dalla società guidata da Massimo Cellino. Secondo il patron del Brescia Calcio, la valutazione di 16,8 milioni di euro, emersa dalla perizia fatta fare dalla Loggia a seguito dell'interesse della società ad acquisire l'immobile, era da "Scherzi a parte", tanto che la società ha fatto ricorso al Tar di Brescia. Da allora, giugno 2024, nulla è cambiato, e questa non è necessariamente una buona notizia. Il dibattito politico Il tema ha acceso il confronto in Consiglio Comunale, dove, nella mattina del 28 aprile, è stata discussa l'interrogazione presentata dal consigliere Massimiliano Battagliola (Brescia Civica). "Questo è un momento molto delicato ed importante per il futuro della nostra squadra di Calcio – ha detto –.

