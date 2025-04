Liliana Segre insultata sui social il gip | Accusarla di nazismo è sfregio alla memoria

Liliana Segre l’imputazione coatta. Per gli indagati, invece, la procura aveva chiesto l’archiviazione. Le accuse sono di diffamazione aggravata su Facebook e Twitter a causa di alcuni post pubblicati contro la senatrice a vita. Segre da anni combatte contro i propri odiatori social e sono stati diversi i casi nell’ultimo periodo, fino a quello del 25 aprile scorso. Nella fattispecie la senatrice a vita è stata definita, tra l’altro, «la più nazista di tutte». Su questa definizione è intervenuto Carboni, che ha affermato: «Accusare di nazismo una reduce dai campi di sterminio integra di per sé il reato di diffamazione». E inoltre non può essere considerata «una forma di manifestazione di un pensiero critico che, per quanto discutibile, sarebbe comunque legittimo nel dibattito democratico». Lettera43.it - Liliana Segre insultata sui social, il gip: «Accusarla di nazismo è sfregio alla memoria» Leggi su Lettera43.it Il gip di Milano, Alberto Carboni, ha ordinato per sette dei 17 presunti haters dil’imputazione coatta. Per gli indagati, invece, la procura aveva chiesto l’archiviazione. Le accuse sono di diffamazione aggravata su Facebook e Twitter a causa di alcuni post pubblicati contro la senatrice a vita.da anni combatte contro i propri odiatorie sono stati diversi i casi nell’ultimo periodo, fino a quello del 25 aprile scorso. Nella fattispecie la senatrice a vita è stata definita, tra l’altro, «la più nazista di tutte». Su questa definizione è intervenuto Carboni, che ha affermato: «Accusare diuna reduce dai campi di sterminio integra di per sé il reato di diffamazione». E inoltre non può essere considerata «una forma di manifestazione di un pensiero critico che, per quanto discutibile, sarebbe comunque legittimo nel dibattito democratico».

