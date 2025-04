A San Giovanni Valdarno il concerto del coro Santa Cecilia di Firenze

Giovanni Valdarno il concerto del coro Santa Cecilia di FirenzeA conclusione del ciclo di iniziative del’associazione Archeosofica, domenica 4 maggio alle 17,30 nella Pieve di San Giovanni Battista, in piazza Cavour si terrà il concerto del coro di Santa Cecilia di Firenze. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, è a ingresso gratuitoA conclusione del ciclo di iniziative dell’associazione Archeosofica, domenica 4 maggio alle 17,30, nella Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour, si terrà il concerto del coro Santa Cecilia di Firenze, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. L’ingresso è gratuito.L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, dalla referente dell’associazione Archeosofica Valdarno Patrizia Odorici e dalla responsabile del coro Santa Cecilia Daniela Datteri. Lanazione.it - A San Giovanni Valdarno il concerto del coro Santa Cecilia di Firenze Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 – A SanildeldiA conclusione del ciclo di iniziative del’associazione Archeosofica, domenica 4 maggio alle 17,30 nella Pieve di SanBattista, in piazza Cavour si terrà ildeldidi. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di San, è a ingresso gratuitoA conclusione del ciclo di iniziative dell’associazione Archeosofica, domenica 4 maggio alle 17,30, nella Pieve di SanBattista in piazza Cavour, si terrà ildeldi, con il patrocinio del Comune di San. L’ingresso è gratuito.L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore alla cultura Fabio Franchi, dalla referente dell’associazione ArcheosoficaPatrizia Odorici e dalla responsabile delDaniela Datteri.

