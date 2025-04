Calo demografico | nel solo mese di gennaio spariti 10mila italiani

Calo demografico è incessante, l'Istat continua a diffondere dati e grafici che delineano un quadro sconsolante. Al 31 gennaio di quest'anno, secondo i primi dati provvisori dell'Istat, la popolazione residente in Italia ammonta a 58.924.313 unità, in diminuzione di quasi 10mila unità rispetto all'inizio dell'anno (-0,2 per mille abitanti), un dato impressionante.

