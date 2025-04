Abbiamo deciso Vittorio Sgarbi arriva la notizia dell’ospedale | cosa sta succedendo

Vittorio Sgarbi al Policlinico Gemelli di Roma ha rivelato un lato più personale e vulnerabile del noto critico d’arte. Dopo un periodo di ricovero dovuto a un grave episodio di depressione, Sgarbi ha fatto ritorno a casa, non senza lasciare il segno di una battaglia interiore ancora in corso. Le sue condizioni di salute, seppur in miglioramento, raccontano di un percorso di guarigione che richiede tempo e attenzione.>>“Vi voglio dire di lui”. Vittorio Sgarbi, parole drammatiche dall’amico MorganCon il sostegno costante della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta Sgarbi, il critico d’arte si trova ora tra le mura domestiche, circondato da un amore che funge da ancora. La presenza instancabile di queste due figure femminili ha rappresentato un vero baluardo durante il suo ricovero, assicurando a Sgarbi un supporto emotivo essenziale. Leggi su Caffeinamagazine.it La recente esperienza dial Policlinico Gemelli di Roma ha rivelato un lato più personale e vulnerabile del noto critico d’arte. Dopo un periodo di ricovero dovuto a un grave episodio di depressione,ha fatto ritorno a casa, non senza lasciare il segno di una battaglia interiore ancora in corso. Le sue condizioni di salute, seppur in miglioramento, raccontano di un percorso di guarigione che richiede tempo e attenzione.>>“Vi voglio dire di lui”., parole drammatiche dall’amico MorganCon il sostegno costante della compagna Sabrina Colle e della sorella Elisabetta, il critico d’arte si trova ora tra le mura domestiche, circondato da un amore che funge da ancora. La presenza instancabile di queste due figure femminili ha rappresentato un vero baluardo durante il suo ricovero, assicurando aun supporto emotivo essenziale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ricovero Vittorio Sgarbi: L’Amara Verità Della Figlia! - Evelina Sgarbi racconta i motivi dietro quello che è successo a Vittorio Sgarbi, suo padre. Ecco che cosa è accaduto! Nel salotto pomeridiano di La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’occasione era un approfondimento sui figli d’arte, ma l’intervista si è trasformata in un momento intimo e toccante. Vittorio, attualmente ricoverato per una forma di depressione, continua a far preoccupare i suoi cari. 🔗gossipnews.tv

Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ricorda il viaggio insieme in Myanmar: «Tornerò di nuovo, sempre insieme a te» - La compagna del critico d’arte ha ricordato un viaggio della coppia in Myanmar: «La purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te» 🔗vanityfair.it

Mister Movie | Come sta Vittorio Sgarbi, il racconto della Malattia - Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e intellettuale italiano, ha scelto di aprirsi senza filtri sulle difficoltà che sta affrontando a causa della depressione. In una lunga intervista concessa a Repubblica, Sgarbi ha rivelato il suo stato di salute e la decisione di ricoverarsi, presa poco dopo la sua apparizione al Teatro Olimpico con lo spettacolo "Arte e fascismo". In quell'occasione, il critico era apparso visibilmente cambiato, quasi irriconoscibile agli occhi del pubblico. 🔗mistermovie.it

Cosa riportano altre fonti

La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare: Sgarbi parla della malattia che non lo fa quasi più muovere; Vittorio Rizzi nominato al posto di Elisabetta Belloni alla guida del Dis; Il premio Grappolo d’Oro Clivus 2024 a Vittorio Sgarbi; Ritirata l'opera ritenuta offensiva dalla mostra di Sgarbi a Castiglion Fiorentino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Vittorio Sgarbi dimesso dopo il ricovero per depressione, il post sul Papa e l'ultimo articolo pubblicato - Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Gemelli, dove era stato ricoverato per la sua depressione: la dedica al Papa su X e il recente articolo pubblicato ... 🔗virgilio.it

Vittorio Sgarbi dimesso dal Gemelli dopo il ricovero per depressione: “Sta meglio, ha iniziato a mangiare da solo, ma il recupero sarà lungo” - Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa di un “grave episodio di depressione”, definito da fonti vicine come una “forma insidiosa” ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi malato: la foto della compagna e il toccante messaggio - Alle prese con la depressione, Vittorio Sgarbi è tornato a far parlare anche per il recente messaggio della compagna, Sabrina Colle. 🔗msn.com