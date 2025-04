Nasce il sentiero delle farfalle | semi ai cittadini per creare un giardino diffuso

Nasce a San Lazzaro il 'sentiero delle farfalle', un percorso aperto ai cittadini attraverso la semina di piante e fiori nei propri balconi, terrazzi o giardini in modo da favorire lo sviluppo di un habitat ideale per la presenza delle farfalle.Iniziativa per la prosperità delle farfalleL'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale per favorire la presenza degli insetti impollinatori che, soprattutto durante il periodo primaverile ed estivo, andranno a colorare le vie della città.Primo appuntamento al Parco EuropaIl primo appuntamento con la realizzazione del "sentiero delle farfalle" è previsto per martedì 6 maggio alle 11 quando due classi della scuola primaria "Mariele Ventre" spargeranno semi di calendula, fiordaliso e nigella all'interno del Parco Europa grazie alla collaborazione del collettivo Fair Brands.

