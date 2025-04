Verso una partecipazione inclusiva | al via la raccolta fondi per ‘Spazi aperti per una cultura accessibile’

raccolta fondi sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per supportare il progetto Spazi aperti per una cultura accessibile, promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca, in collaborazione con otto enti attivi nella produzione e promozione culturale della città.L’iniziativa è parte del bando Crowd4culture sostenuto da Fondazione Cariplo con un meccanismo di cofinanziamento: al raggiungimento del 50% della raccolta, il restante 50% viene aggiunto dalla Fondazione. L’obiettivo da raggiungere è di 50mila euro, per un investimento totale di 100mila euro entro il 30 giugno 2025.Donare significa sostenere un progetto che mira a garantire il diritto di accesso, partecipazione e coinvolgimento alla vita culturale del territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili. Bergamonews.it - Verso una partecipazione inclusiva: al via la raccolta fondi per ‘Spazi aperti per una cultura accessibile’ Leggi su Bergamonews.it Bergamo. È stata lanciata unasulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo per supportare il progetto Spaziper unaaccessibile, promosso da Fondazione della Comunità Bergamasca, in collaborazione con otto enti attivi nella produzione e promozionele della città.L’iniziativa è parte del bando Crowd4culture sostenuto da Fondazione Cariplo con un meccanismo di cofinanziamento: al raggiungimento del 50% della, il restante 50% viene aggiunto dalla Fondazione. L’obiettivo da raggiungere è di 50mila euro, per un investimento totale di 100mila euro entro il 30 giugno 2025.Donare significa sostenere un progetto che mira a garantire il diritto di accesso,e coinvolgimento alla vitale del territorio, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Novak Djokovic verso la partecipazione a Doha: i media serbi sicuri - Dai media serbi la certezza arriva più che chiara: Novak Djokovic è destinato a giocare l’ATP 500 di Doha, uno dei tornei di maggior tradizione del circuito anche se ha cambiato data rispetto alle origini. Ed è anche uno degli eventi che, quest’anno, catalizza importanti attese, dato che ci sarà una buona fetta dei migliori al mondo, quasi a “rubare” un po’ la scena a ciò che è stata Dubai per lungo tempo. 🔗oasport.it

Verso il Salento pride 2025: al via l'open day per una comunità più inclusiva - VILLA CASTELLI – La città apre le sue porte a un momento di confronto e dialogo sui diritti Lgbtqia+, con l’open day che avrà luogo domenica 30 marzo, dalle 10:00 alle 13:00, presso la biblioteca comunale di via della Pace, in vista della decima edizione del Salento pride 2025 che si terrà a... 🔗brindisireport.it

RSU 2025, CISL Scuola verso un ampio consenso: dalla partecipazione un segnale forte di democrazia - Ampio consenso alla CISL Scuola nelle votazioni per il rinnovo delle RSU 2025 (Rappresentanze Sindacali Unitarie). I primi dati, seppur ancora parziali, indicano una chiara tendenza favorevole al sindacato guidato da Ivana Barbacci, segretaria generale della CISL Scuola. Un risultato che premia l’azione capillare delle strutture territoriali e il coinvolgimento diretto di migliaia di lavoratrici […] The post RSU 2025, CISL Scuola verso un ampio consenso: dalla partecipazione un segnale forte di democrazia first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso una partecipazione inclusiva: al via la raccolta fondi per ‘Spazi aperti per una cultura accessibile’; Rendere inclusiva la transizione dell’Europa verso la sostenibilità. Le persone al primo posto; Presentato il progetto “IncludiME”: un nuovo strumento per promuovere le Pari Opportunità a Messina; Save the Children, fondamentale promuovere una didattica inclusiva e la partecipazione attiva di studenti e studentesse nelle Nuove Indicazioni 2025 per la scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Monza si muove verso l’accessibilità: al via il piano per abbattere le barriere architettoniche - “Il lavoro è appena iniziato, ma l’entusiasmo e la partecipazione ... più inclusiva è una città migliore per tutti. Leggi l'articolo Monza si muove verso l’accessibilità: al via il ... 🔗msn.com

I passi verso un’industria del gaming più inclusiva - Nel mondo dei videogiochi, inclusione e accessibilità stanno assumendo sempre più un ruolo centrale, con titoli capaci di superare le barriere ... 🔗interris.it