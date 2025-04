Tempi di attesa e numero di pazienti a portata di mano | ecco l' app per evitare i disagi al pronto soccorso

pronto soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L’applicazione. Forlitoday.it - Tempi di attesa e numero di pazienti a portata di mano: ecco l'app per evitare i disagi al pronto soccorso Leggi su Forlitoday.it È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L’applicazione.

