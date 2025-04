La Germania è il primo Paese UE per spesa militare secondo i dati del SIPRI

spesa militare nazionale indica che nel 2024 la Germania ha speso 77,8 miliardi di euro (88,5 miliardi di dollari), superando il Regno Unito, fermo a 81,8 miliardi di dollari. Questo rende la Germania il primo Paese in Europa per spesa in termini reali e il quarto a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Cina e Russia.Il boom è stato reso possibile grazie a un fondo straordinario da 100 miliardi di euro creato per modernizzare l’esercito nazionale dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha spiegato Lorenzo Scarazzato, ricercatore del SIPRI coinvolto nella raccolta dei dati.Gli altri principali Paesi europei per spesa militare nel 2024 sono stati il Regno Unito (71,9 miliardi di euro, pari a 81,8 miliardi di dollari), seguito da Ucraina e Francia, entrambe a 56,9 miliardi di euro (64,7 miliardi di dollari). Quotidiano.net - La Germania è il primo Paese UE per spesa militare, secondo i dati del SIPRI Leggi su Quotidiano.net Il rapporto annuale dell’istituto sullanazionale indica che nel 2024 laha speso 77,8 miliardi di euro (88,5 miliardi di dollari), superando il Regno Unito, fermo a 81,8 miliardi di dollari. Questo rende lailin Europa perin termini reali e il quarto a livello mondiale, dopo Stati Uniti, Cina e Russia.Il boom è stato reso possibile grazie a un fondo straordinario da 100 miliardi di euro creato per modernizzare l’esercito nazionale dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ha spiegato Lorenzo Scarazzato, ricercatore delcoinvolto nella raccolta dei.Gli altri principali Paesi europei pernel 2024 sono stati il Regno Unito (71,9 miliardi di euro, pari a 81,8 miliardi di dollari), seguito da Ucraina e Francia, entrambe a 56,9 miliardi di euro (64,7 miliardi di dollari).

