Acea | Approvato Bilancio 2024 con Utile Netto di 332 Milioni e Dividendo di 095 Euro

Quotidiano.net - Acea: Approvato Bilancio 2024 con Utile Netto di 332 Milioni e Dividendo di 0,95 Euro

L'assemblea degli azionisti dihailchiuso con undi 332die un Ebitda di circa 1,6 miliardi (+12%), deliberato il pagamento di undi0,95 per azione e nominato il collegio sindacale e un nuovo consigliere di amministrazione. Lo rende noto un comunicato precisando che la cedola sarà messa in pagamento dal 25 giugno 2025.L'amministratore delegato di, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: "I risultati in crescita conseguiti nel, accompagnati da una solida struttura finanziaria, rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di proseguire il percorso di sviluppo sostenuto dagli investimenti, in particolare nei settori regolati. Tali risultati ci consentono, inoltre, di distribuire unsuperiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale, continuando in questo modo a creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder".