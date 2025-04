Spagna mega black out in tutto il Paese | stop metro treni e linee telefoniche

mega blackout in Spagna oggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo. L'interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente l'aeroporto di Barajas. L'interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Red Eletrica, la compagnia statale che .L'articolo Spagna, mega black out in tutto il Paese: stop metro, treni e linee telefoniche proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –out inoggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo. L'interruzione della corrente ha fermato lepolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente l'aeroporto di Barajas. L'interruzione ha provocato anche problemi alle. Red Eletrica, la compagnia statale che .L'articoloout inilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi black-out in tutta la Spagna: Paese nel caos. Problemi anche in Francia e Portogallo - Gli aeroporti del Paese sono fermi, così come la rete ferroviaria e la metropolitana. Disagi anche all'aeroporto di Lisbona e in tutto il Portogallo 🔗ilgiornale.it

Massiccio black-out in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia. Problemi ai treni e all'aeroporto di Madrid - Un massiccio black out ha colpito negli ultimi minuti il Portogallo, rendendo difficili le comunicazioni in tutto il paese, da nord a sud. Non sono ancora note le cause di quanto accaduto. Il blackout elettrico in Spagna sta avendo ripercussioni anche in alcuni comuni del sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta. 🔗feedpress.me

Mega black-out in Cile: oltre l'80% del Paese senza elettricità - Mega black-out in Cile. Il servizio nazionale prevenzione disastri (Senapred) ha annunciato un'interruzione improvvisa del servizio di approvvigionamento elettrico che interesserebbe oltre l'80% delle utenze in tutto il Paese. La ministra dell'Interno e della Sicurezza del Cile, Carolina Tohá, ha escluso un attentato come causa del mega black-out. "Si è trattato di un problema nella rete" ha affermato Tohá. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Black out in Spagna, Portogallo e sud della Francia. Evacuata la metropolitana di Madrid; Mega black out in Spagna- le news. Evacuata la metro di Madrid. Caos anche in Portogallo e Francia; Spagna, mega blackout in tutto il Paese: stop metro, treni e linee telefoniche; Madrid, Arnaldi non si ferma: Dzmuhur battuto e ottavi conquistati. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spagna, mega black out in tutto il Paese: stop metro, treni e linee telefoniche - (Adnkronos) - Mega blackout in Spagna oggi, lunedì 28 aprile, con effetti anche nel vicino Portogallo e nel sud della Francia. L'interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barc ... 🔗msn.com

Black out in tutta la Spagna. Evacuata la metropolitana di Madrid - Un mega blackout ha colpito l'intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo, e anche in alcune zone dalla Spagna. L'interruzione della corrente ha fermato le metropoli ... 🔗rainews.it

Maxi-black out mette in ginocchio la Spagna. Caos anche in Portogallo e Francia - Un mega blackout ha colpito l'intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo, e anche in alcune zone dalla ... 🔗iltempo.it