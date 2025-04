Incursione no vax al festival degli aquiloni di Cervia

Cervia (Ravenna), 28 aprile 2025 - L'Amministrazione Comunale di Cervia esprime la ferma condanna per quanto accaduto ieri, durante lo svolgimento della manifestazione Artevento festival Internazionale degli aquiloni sulla spiaggia di Pinarella a Cervia.“Un gruppo di attivisti No Vax ha, infatti, esposto striscioni inneggianti a teorie complottistiche e denigratorie - si legge nella dichiarazione -, in totale contrasto con lo spirito dell'evento e con i valori di rispetto, inclusione e responsabilità che la nostra comunità promuove e soprattutto in dispregio alle regole e senza alcuna autorizzazione né da parte degli organizzatori nè delle autorità preposte”.Artevento festival Internazionale degli aquiloni rappresenta da oltre quarant'anni un momento di festa, cultura e condivisione, riconosciuto a livello internazionale per il suo messaggio di pace e unità tra i popoli. Ilrestodelcarlino.it - Incursione no vax al festival degli aquiloni di Cervia Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Ravenna), 28 aprile 2025 - L'Amministrazione Comunale diesprime la ferma condanna per quanto accaduto ieri, durante lo svolgimento della manifestazione ArteventoInternazionalesulla spiaggia di Pinarella a.“Un gruppo di attivisti No Vax ha, infatti, esposto striscioni inneggianti a teorie complottistiche e denigratorie - si legge nella dichiarazione -, in totale contrasto con lo spirito dell'evento e con i valori di rispetto, inclusione e responsabilità che la nostra comunità promuove e soprattutto in dispregio alle regole e senza alcuna autorizzazione né da parteorganizzatori nè delle autorità preposte”.ArteventoInternazionalerappresenta da oltre quarant'anni un momento di festa, cultura e condivisione, riconosciuto a livello internazionale per il suo messaggio di pace e unità tra i popoli.

