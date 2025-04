Primavera in corte

corte della Chiesa" con un evento che celebra arte, design e gastronomia.A Corbetta, nella cornice dell’evento "Passeggiata tra le ville storiche” si svolgerà. Milanotoday.it - Primavera in corte Leggi su Milanotoday.it TRA FIORI D'ACQUERELLO E SAPORI D'AUTORE:UNA DOMENICA NELLE DIMORE STORICHE DI CORBETTACasa Pisani Dossi apre la suggestiva "della Chiesa" con un evento che celebra arte, design e gastronomia.A Corbetta, nella cornice dell’evento "Passeggiata tra le ville storiche” si svolgerà.

Unghie corte super curate, smalto rosa soft e finish glossy: la manicure di Ilary Blasi da copiare ora, per la primavera - La stagione primaverile invita ad alleggerire e schiarire la palette cromatica: dell’arredamento, del guardaroba e, ovviamente, del nostro beauty look. Ecco perché la manicure soft pink sfoggiata su Instagram da Ilary Blasi conquisterà molte. ... 🔗iodonna.it

Dalla Chiesa di San Bartolo a Borgo La Corte: tutti i luoghi delle Giornate Fai di primavera - Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate Fai di primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico organizzato come tradizione dal Fondo per l’Ambiente Italiano. A Ferrara e provincia sono ben otto i monumenti e i luoghi coinvolti con visite guidate... 🔗ferraratoday.it

Casa Bianca preannuncia appello contro l'oltraggio a corte - La Casa Bianca ha preannunciato che ricorrerà subito in appello dopo che il giudice federale James Boasberg ha detto di ritenere che c'è una "probabile causa" per ritenere l'amministrazione di Donald Trump colpevole di oltraggio alla corte, per aver violato la sua sentenza del mese scorso, che sospendeva le deportazioni di migranti venezuelani in base ad una legge di guerra. 🔗quotidiano.net

Il ritorno del taglio corto anni '90 dall'effetto antiage - Il make-up, la piega e ora anche i tagli di capelli: le supermodelle degli anni '90 sono oggi più che mai un'inesauribile fonte d'ispirazione per le tendenze, con i loro segreti beauty rivisitati e ag ... 🔗elle.com

I trench corti moda per la Primavera 2025 - Il trench corto è la giacca rivelazione della Primavera 2025, che accorcia le lunghezze ma massimizza lo stile per la mezza stagione. Più pratico e comodo del fratello lungo, questa variante del ... 🔗harpersbazaar.com

Rinviata la primavera nella corte della Masseria - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. 🔗laregione.ch